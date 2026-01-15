我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）丹佛金塊日前傷了陣中大將約基奇（Nikola Jokic），他因為與隊友碰撞造成了膝蓋傷勢並已連續缺戰了數場比賽，不過近期也傳出了好消息，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，約基奇已恢復場上訓練，若進展順利，有望在本月底前重返賽場。查拉尼亞指出，約基奇的復健狀況「符合原訂時程，甚至略微超前」，金塊內部對其復出時間點抱持高度信心。球團原先預估約基奇將缺席約四週，如今看來，他有機會在1月下旬回歸，不僅能及時支援球隊，也將確保自己符合季後獎項評選資格。約基奇是在數週前對戰熱火的比賽中不慎造成膝蓋過度伸展，隨後被診斷至少需要休養4週。受傷前，他本季出賽32場全勤，傷後已缺席8場比賽。金塊1月份尚有10場例行賽，若約基奇全數缺陣，出賽數將無法達到聯盟規定的65場門檻，恐影響MVP與年度最佳陣容等重要獎項角逐。傷前的約基奇，仍是聯盟最具統治力的球員之一。本季至今，他場均繳出29.6分、12.2籃板、11.0助攻與1.4抄截，投籃命中率高達60.5%，三分球43.5%，罰球命中率85.3%，效率驚人，並同時領跑聯盟籃板與助攻榜，展現全能中鋒價值。在約基奇缺陣期間，金塊戰力明顯受影響，進攻組織與關鍵時刻執行力皆受到考驗。若他能如期於月底歸隊，不僅有助於球隊穩定戰績，也將讓金塊在西區競逐中重新站穩腳步。