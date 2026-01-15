我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人巨星「詹皇」詹姆斯（Lebron James）本季邁入生涯第23個賽季，創下NBA歷史上首位打到23季的球員，外界也關注這位「GOAT」何時將宣布告別賽場，近期詹姆斯在賽後訪問時，引用美國饒舌天王Jay-Z的歌詞，回應外界質疑他為何還不退休的聲音，同時也暗示自己終將告別賽場。現年40歲的詹姆斯，談到生涯第23個賽季，他表示自己仍用以高度專注與使命感對待比賽，「我絕對不會不尊重籃球之神。我知道這是真實存在的，我也永遠不會不尊重這項運動。所以無論是心理、身體還是精神層面，我每一次站上球場、每一次訓練，都會全心投入時間、努力與承諾。」隨後詹姆斯引用Jay-Z的《December 4th》當中的歌詞，回應外界批評他不退休的質疑聲浪，「如果你連這點都無法尊重，那你的整個觀點都是錯的。也許等我『走入黑暗』時，你才會真正愛我。」儘管已邁入40歲，但本季詹姆斯場均仍繳出場均22.4分、5.7籃板、6.9助攻的數據，生涯末期迎來東契奇（Luka Doncic）的加盟，讓詹姆斯生涯後期再度擁有衝擊NBA總冠軍的夢想。即便詹姆斯在場上與場下都持續展現歷史級影響力，仍長期面對大量批評聲浪，有些人更傾向於比較他不如其他傳奇球員的地方，而非單純欣賞他這位世代唯一、難以複製的超級球星。目前詹姆斯仍為決定何時將選擇退休，但無論時間點為何，那一天終究會到來，而當詹姆斯真正離開 NBA 賽場時，整個籃球世界勢必將深刻感受到他的偉大與珍貴。資料來源：《The Sporting News》