剛完成本賽季最震撼交易的華盛頓巫師隊，恐怕短期內還無法看到新球星崔楊（Trae Young）披掛上陣。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，崔楊因右膝內側副韌帶（MCL）及股四頭肌傷勢，將至少缺席至明星賽結束後才進行重新評估。這意味著他不僅無緣明星賽，還將至少缺席巫師隊接下來的15場比賽。本賽季對四屆全明星衛冕者崔楊而言極為艱難。他在10月底遭遇右膝MCL扭傷，隨後連續缺席22場比賽。雖然在12月中旬短暫復出5場，但緊接著又因右股四頭肌挫傷再度高掛免戰牌。截至目前，他本季僅出賽10場，場均繳出19.3分、8.9助攻，投籃命中率與三分球命中率分別為41.5%及30.5%的低標表現。巫師隊目前戰績10勝28負，正處於重建階段。外界分析，球團對崔·楊的「謹慎」態度背後另有深意。巫師隊2026年的首輪選秀權具備「前8順位保護」，為了在公認的選秀大年中保住這枚高順位選秀權並搶下頂級新秀，巫師隊傾向讓崔·楊徹底修復傷勢，將目光放在2026/27球季。此外，崔楊今年夏天面臨關鍵選擇，他擁有一份2026/27球季價值4900萬美元的球員選項。目前看來，他極可能執行該選項留在巫師，利用下個完整賽季重新證明身價，而非在受傷病困擾的狀態下投入自由市場。雖然巫師隊的保守方針有其邏輯，但已引起聯盟注意。根據NBA「球員參與政策」，球隊禁止在「球星」健康的情況下長期將其關機。雖然崔楊確有傷史，但股四頭肌挫傷通常不需長達月餘的康復期。若聯盟懷疑巫師隊為了「坦（Tanking）」而刻意規避規則，可能會發起調查。不過就目前而言，雙方在「回歸至100%狀態」這一點上達成了一致共識。