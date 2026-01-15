NBA美國職籃（National Basketball Association）費城76人今（14）日主場迎戰克里夫蘭騎士，開局76人就遭騎士擊潰，首節打完就陷入15分落後，雖第三節一度將比分縮小，但防守端無法限制騎士進攻，最終騎士靠著米契爾（Donovan Mitchell）砍下35分、7籃板、9助攻的「準大三元」終場以133：107擊敗76人。
騎士手感火燙 76人首節只拿18分
首節騎士外圍手感火燙，團隊共砍近5記三分球，加蘭（Darius Garland）單節拿下8分，76人開局手感冰冷，首節命中率僅43.8％，團隊單節僅拿下18分，第一節打完騎士以33：18領先76人。
76人第二節手感回溫，喬治（Paul George）單節拿下9分，加上外圍火力也回穩，但76人在防守端依舊無法限制騎士，騎士單節團隊再砍進4記三分球，半場結束騎士以60：47手握13分領先。
米契爾火力全開 砍「準大三元」率騎士奪勝
第三節米契爾火力全開，單節砍下15分，雖76人靠著恩比德與喬治持續追分，一度將落後縮小到僅剩11分差，但始終無法再拉進比分，末節騎士團隊命中率逼近6成，三分線上砍進7記三分球，單節團隊狂砍40分，雖76人單節也拿下32分，但終場還是以107：133不敵騎士。
米契爾此戰拿下全場最高的35分、7籃板、9助攻的「準大三元」數據，加蘭拿下20分、7助攻，莫布利（Evan Mobley）拿下17分、13籃板、6助攻；76人方面，恩比德拿下20分、4籃板，喬治貢獻17分、4籃板、4助攻， 馬克西次戰手感不佳，僅拿下14分。
資料來源：《NBA》
我是廣告 請繼續往下閱讀
首節騎士外圍手感火燙，團隊共砍近5記三分球，加蘭（Darius Garland）單節拿下8分，76人開局手感冰冷，首節命中率僅43.8％，團隊單節僅拿下18分，第一節打完騎士以33：18領先76人。
76人第二節手感回溫，喬治（Paul George）單節拿下9分，加上外圍火力也回穩，但76人在防守端依舊無法限制騎士，騎士單節團隊再砍進4記三分球，半場結束騎士以60：47手握13分領先。
米契爾火力全開 砍「準大三元」率騎士奪勝
第三節米契爾火力全開，單節砍下15分，雖76人靠著恩比德與喬治持續追分，一度將落後縮小到僅剩11分差，但始終無法再拉進比分，末節騎士團隊命中率逼近6成，三分線上砍進7記三分球，單節團隊狂砍40分，雖76人單節也拿下32分，但終場還是以107：133不敵騎士。
米契爾此戰拿下全場最高的35分、7籃板、9助攻的「準大三元」數據，加蘭拿下20分、7助攻，莫布利（Evan Mobley）拿下17分、13籃板、6助攻；76人方面，恩比德拿下20分、4籃板，喬治貢獻17分、4籃板、4助攻， 馬克西次戰手感不佳，僅拿下14分。
資料來源：《NBA》