金州勇士隊內部的火藥桶正式引爆。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（15）日報導，勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）已正式向球團提交交易申請。隨著1月15日交易限制解除，這名23歲的天才側翼已與勇士徹底決裂，而渴望補強運動能力的洛杉磯湖人與達拉斯獨行俠，正虎視眈眈準備搶人。
交易大限將至 勇士早已啟動詢價程序
庫明加與總教練科爾（Steve Kerr）的關係已到了無法挽回的地步。本季庫明加僅出賽18場，場均11.8分、6.2籃板，投籃命中率掉至生涯新低的43.1%，且近期已連續13場比賽未能上場。查拉尼亞透露，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在過去數周內早已在市場上物色交易對象，目標是換回即戰力或到期合約。
湖人總管高度讚賞 盼庫明加輔佐東契奇
在這場搶人大戰中，洛杉磯湖人展現了極高興趣。據記者強森（Dalton Johnson）報導，湖人籃球事務總裁佩林卡（Rob Pelinka）一直以來都是庫明加的粉絲。佩林卡認為，庫明加頂級的運動能力與側翼防守身材，將會是當家球星唐西奇（Luka Doncic）身邊最理想的戰術拼圖。
湖人目前極需補強具備「3D」（三分與防守）屬性的球員，而佩林卡看好庫明加在離開勇士體系後能釋放潛能。然而，勇士與湖人同為西區競爭對手，是否願意在賽季中直接交易仍有變數。
獨行俠、國王領跑競爭圈 勇士仍具主動權
除了湖人，達拉斯獨行俠與沙加緬度國王也被列為主要追求者。獨行俠希望進一步提升側翼深度，而國王隊則長期將庫明加視為重建核心的重要一環。
雖然庫明加已提出申請，但勇士球團仍掌握主動權。庫明加目前的合約包含2026/27賽季的球隊選擇權，若在2月5日交易大限前未能換回令人滿意的籌碼，勇士制服組曾暗示不排除強行留人至暑假。但在球員已公開要求離隊且與教練團失和的情況下，這場轉隊大戲預計將在接下來三週內進入白熱化階段。
消息來源：ESPN
