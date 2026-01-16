我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）正式申請交易的消息震撼聯盟，但並非所有人都對這位23歲的小將抱持同情。ESPN資深名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）今（16）日在旗艦節目《NBA Today》中大發雷霆，不僅痛批這則新聞根本不值得討論，更直言庫明加目前的表現完全配不上他的高薪與關注度。當節目開場討論庫明加與勇士隊關係破裂且提出交易申請時，溫德霍斯特顯得極度不耐煩，當場對著鏡頭怒吼：「我們到底在幹嘛？為什麼要在全聯盟最重要的招牌節目裡，拿一個已經整整一個月沒上場的人當開場故事？」他接著細數庫明加本季的糟糕數據：「他正處於職業生涯中投籃表現最爛的一季，而且在一支自認平庸的球隊打球。巴特勒（Jimmy Butler）幾天前才說這支球隊很平庸，他沒說錯；科爾（Steve Kerr）說這是一個逐漸凋零的王朝，他也沒說錯。所以我們現在在這裡討論他要離隊，到底有什麼意義？」庫明加本季年薪高達2250萬美元，合約中包含明年的球隊選擇權，這原本被視為增加交易價值的結構。但溫德霍斯特對此嗤之以鼻，他爆料：「如果他在去年夏天真的有其他球隊開價，他早就會簽下報價單（Offer Sheet）了。事實上，根本沒有球隊對他出價，他才不得不留在勇士。」他更提到兩周前勇士主力輪休，原本是庫明加大展身手的機會，結果他卻以「背傷」為由缺陣，讓外界質疑其職業態度。溫德霍斯特憤怒總結：「我受夠了，這根本不是一件重要的事，趕快跳過吧，我再也受不了了！」儘管溫德霍斯特極度反感，但根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，庫明加與科爾的關係已被形容為「徹底惡化且無法修復」。目前聯盟中以薩克拉門托國王與達拉斯獨行俠表現出的興趣最為濃厚。國王隊計畫在交易大限前調整陣容，以應對德羅森（DeMar DeRozan）等老將衰退的現況；獨行俠則希望在狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）身邊增加更多運動能力。庫明加本季僅出賽18場，命中率低至43.1%，在剩下不到三週的交易期限內，這位飽受爭議的前鋒是否能如願逃離舊金山，已成為聯盟各界關注的焦點。