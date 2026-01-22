中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，今（22）日清晨北台灣、宜蘭低溫僅10至12度，局部下探8至9度，南部12至14度。周末冷氣團減弱、白天回溫，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷；降雨方面，今天北部、宜蘭仍有較大雨勢，高山有局部降雪機率，明（23）日水氣減少，天氣慢慢放晴。
今天天氣：北台灣、宜蘭仍有大雨 清晨低溫跌破10度
1月22日今天天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，清晨西半部、宜蘭低溫只有10至13度，花東14至15度，西半部、宜蘭有10度以下氣溫，發生的機率，白天北部、宜蘭高溫13至15度，花東16至18度，中南部18至21度。
天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、馬祖、金門
環境部提及，強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天的天氣：早晚溫差大 北部雨勢趨緩
1月23日明天的天氣，氣象署說明，強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜花天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天也偏涼；基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。
一周天氣：周末氣溫回暖 水氣減少
氣象署提醒，周五開始水氣減少，台灣環境逐漸轉乾，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，周日、下周一天氣最穩定，不過下周二隨著東北季風增強，北部及東半部降雨又會增加。
周末兩天強烈大陸冷氣團減弱，溫度會逐漸回升，不過受到「輻射冷卻」影響，各地夜晚清晨的氣溫依舊較低，中部以北、宜蘭低溫仍僅有10至15度，南部14至16度，白天高溫在北部、東半部20至22度，中南部24至25度。
資料來源：中央氣象署、環境部
