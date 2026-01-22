我是廣告 請繼續往下閱讀

春節將至，但國內傳出缺藥。「台灣第一三共股份有限公司」國外製造廠的系統異常，導致供應延遲，包括抗凝血劑及降血壓藥等6項藥品，有供貨不穩的情況。食藥署指出，其中1項被列為必要藥品清單，需於供應不穩的前6個月主動通報，但廠商是否未依規定，則需進一步調查，若情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。台灣第一三共股份有限公司負責供應的6項藥品，包括「里先安膜衣錠30毫克」、「里先安膜衣錠15毫克」、「德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠5／20毫克」、「舒脈優膜衣錠 20／5／12.5毫克」、「舒脈優膜衣錠40／5／12.5毫克」因製造廠於ERP系統更換期間，發生技術性問題，導致供應延遲，需1至3個月調整。食藥署副署長王德原說，今年1月初有收到相關通知，但其中一項「里先安膜衣錠」因屬於必要藥品清單所列藥品，在出狀況或供應不穩前6個月要主動通報。而食藥數收到通知時，廠商已處於供貨狀態，因此是否涉及未依規定期限通報，仍在調查。除此之外，其餘藥品屬於非必要藥品清單。不過，王德原說，上述藥品有其他成分、相同藥理機轉或其他同劑型、同劑量及同成分藥品可供替代使用。王德原也說，有要求台灣分公司盡速向原廠爭取、發貨至台灣。替代藥品部分儘速確認後，會公告西藥供應資訊平台。至於裁罰部分，食藥署表示，根據《藥事法》第27條之2規定，這些必要藥品清單原則上有供應不足之虞，需提前6個月通報。若屬於天災或是不可抗力因素，則於事發後30天內通報。食藥署提醒，若未符合規定，可能會公告違規藥商名單；若情節重大或再次違反規範，則裁處6萬到30萬元罰鍰。