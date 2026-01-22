台灣虎航機票促銷活動來了，虎航「夏季航班第五波」活動將於今（22）日10:00開賣，優惠將至明（23）日，可下訂2026年3月29日- 2026年10月24日之間出的檔期機票。此次優惠促銷台北、台中、台南、高雄飛往日本、韓國共計7條航線，各航線特價一次看。另外濟州航空也有促銷，即日起至1月26日，單程特價500元起。

🟡「虎航夏季航班第五波」促銷開賣日期：

銷售期間：2026年1月22日10:00 - 2026年1月23日23:59

旅遊期間：2026年3月29日- 2026年10月24日

▲虎航「夏季航班第五波」促銷將於明（22）日10:00開賣，優惠將至1月23日。（圖／翻攝虎航官網www.tigerairtw.com/zh-TW/）
🟡「虎航夏季航班第五波」促銷7航線一次看：

📍日本航線：
▪️台南- 沖繩 1599元起
▪️台南- 熊本 1799 起
▪️高雄- 熊本 1799 起
「增班航線」：
▪️高雄- 沖繩  1599 起（每周二、四增班）
▪️台北- 石垣島 1599 起（6/2 起每周二、五增班）
備註：﻿以上價格為單程未稅，﻿開賣航線及時刻表依官網公告為準

📍韓國航點：
▪️台中 - 濟州 1399 起
▪️高雄 - 濟州 1399 起
備註：﻿以上價格為單程未稅，﻿開賣航線及時刻表依官網公告為準

濟州航空「2026夏季航班早鳥開賣」 單程500元起

濟州航空也有「2026夏季航班早鳥開賣」優惠活動，針對台北(桃園)→首爾(仁川)/釜山，或是高雄→首爾(金浦)/釜山，，推出機票單程500元起，輸入優惠碼, 最高還可享21%OFF。優惠日期為即日起至01月26日16:00止，可下訂旅遊日期為2026年03月29日~ 2026年10月24日。

▲濟州航空「2026夏季航班早鳥開賣」優惠活動即日起至1月26日，飛韓國機票特價單程500元。（圖／濟州航空提供www.jejuair.net/zh-tw/main/base/index.do#）
資訊來源：台灣虎航濟州航空


