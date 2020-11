邵雨薇「激裸美背」揭刺青含義　曝出道10年最大轉變

邵雨薇日前認愛吳慷仁後,一舉一動備受關注,近來她接受KAISER × DENNIS FEI「無常」時尚名人攝影展的拍攝邀約,決定秀出美背上的刺青「Dancing in the rain」,坦言這是送給自己31歲的生日禮物,同時透露出道這10年來,自己最大的轉變。

只見邵雨薇一看鏡頭,馬上就變成溫柔性感的小女人,眼神中散發出幸福的訊號,似乎是戀愛中的女人特有的魅力,她表示「Dancing in the rain」的原文是Life isn’t about waiting for the storm to pass,it’s about learning to dance in the rain,即「生活不是等著暴風雨過去,而是學會在風雨中跳舞」,所要表達的精神就是轉念,「我非常喜歡這句話,因為出道10年以來,經歷過許多不如意的事,以前都會非常在意和糾結某些事情,讓自己不開心,現在會用正向的思維去看待每一件事,反而會得到想不到的好結果」。

之所以會把刺青刺在背上的原因,邵雨薇則笑說背部是自己最性感的地方,所以就決定把這句最美的座右銘刺在背上,而面對人生的「無常」,坦言若生命即將結束,最捨不得的是身邊需要陪伴的人,也會擔心為自己難過的人,「所以如果無常的事發生在我自己身上,我最想做的一件事,就是要先預錄未來的50年,想對身邊的朋友說的話,讓他們知道我一直都在他們身邊」。(編輯:侯家瑜)

▲邵雨薇(右)日前認愛吳慷仁(左)。(圖/邵雨薇IG、吳慷仁臉書)