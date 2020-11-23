邵雨薇「激裸美背」揭刺青含義　曝出道10年最大轉變

邵雨薇日前認愛吳慷仁後，一舉一動備受關注，近來她接受KAISER × DENNIS FEI「無常」時尚名人攝影展的拍攝邀約，決定秀出美背上的刺青「Dancing in the rain」，坦言這是送給自己31歲的生日禮物，同時透露出道這10年來，自己最大的轉變。

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只見邵雨薇一看鏡頭，馬上就變成溫柔性感的小女人，眼神中散發出幸福的訊號，似乎是戀愛中的女人特有的魅力，她表示「Dancing in the rain」的原文是Life isn’t about waiting for the storm to pass,it’s about learning to dance in the rain，即「生活不是等著暴風雨過去，而是學會在風雨中跳舞」，所要表達的精神就是轉念，「我非常喜歡這句話，因為出道10年以來，經歷過許多不如意的事，以前都會非常在意和糾結某些事情，讓自己不開心，現在會用正向的思維去看待每一件事，反而會得到想不到的好結果」。

之所以會把刺青刺在背上的原因，邵雨薇則笑說背部是自己最性感的地方，所以就決定把這句最美的座右銘刺在背上，而面對人生的「無常」，坦言若生命即將結束，最捨不得的是身邊需要陪伴的人，也會擔心為自己難過的人，「所以如果無常的事發生在我自己身上，我最想做的一件事，就是要先預錄未來的50年，想對身邊的朋友說的話，讓他們知道我一直都在他們身邊」。（編輯：侯家瑜）

▲邵雨薇（右）日前認愛吳慷仁（左）。（圖／邵雨薇IG、吳慷仁臉書）