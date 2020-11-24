名家論壇》單厚之／雞兔同籠的秋鬥，不行嗎？

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秋鬥從1988年開始舉辦，是個有悠久歷史的社運活動。剛開始時是由「工人立法行動委員會」（簡稱工委會）主辦，其他社運團體也經常會參與聲援。到2006年工委會改組為「人民火大行動聯盟」（簡稱火盟），就加入了移民權、同志權、原民權、環保等訴求；之後社運界又有多次分合，變成多個社運團體共同主辦，但基本仍是一個以工運為主、其餘社運為輔的社會運動。
秋鬥既然是以工運為主，本身就帶有強烈的左派的色彩，早期的工運成員跟主張中，有相當部分是左派、社會主義、甚至接近共產主義的左統，主張用激進的手段對抗政府的不公不義。因為當時是國民黨長期執政，主要對抗的對象就是國民黨，其餘主張進步價值的社運團體，即便不是統派、不認同共產主義，但因為大家都是弱勢、都有共同的敵人，所以也可以在秋鬥這件事上合作、互相支援。
2014年的太陽花運動，是台灣社會力的大爆發，甚至預支了之後社運的能量，在2016年民進黨完全執政之後，原本的這股社會力跟民怨，被民進黨大量的吸納，之後社運的能量就大不如前。
對社運界更傷的是，民進黨不僅吸納了這些社會力，也相當程度收編了原本社運界的主力，很多社運界的要角在蔡英文上任後入朝為官，很多進步團體則因為長期和民進黨站在同一陣線，不知道如何監督昔日的戰友，甚至轉而替民進黨背書、被民進黨收編，最終成為民進黨的側翼。民進黨團總召柯建銘所說的「以前都在反馬英九，現在國民黨參加『很諷刺』」，相當程度代表了這樣的心情。
社會力消退、社運團體分崩離析，讓剩下的社運團體處境雪上加霜，2018年秋鬥聲援團體不到20個、參加記者會人數不到40，只好不辦遊行；2019年因為社運團體意見分歧，乾脆取消秋鬥。
今年的萊豬議題，是一個重要的指標。放在以往，這應該是一個社運團體很容易集結的議題，但有多少的進步團體放棄原本的理念、堅持，選擇了噤聲？如果連這樣的議題都不願意站出來，除非民進黨再度在野，這些進步團體很可能永遠不會回到進步的陣營、秋鬥的行列。
秋鬥原本就是一個工人的運動，站在執政者對立面的運動，本來就沒有永遠只能反馬英九、不能反蔡英文的道理。既然原本的同志離去了，剩下的人只能與其他的社會力結合，把運動的火種傳承下去。而為了增加活動的聲勢，增加議題的「跨度」，讓吸引更多人參與，原本也就是不得不然的選擇。
秋鬥與國民黨合作之所以讓人有「雞兔同籠」的違和之感，主要是因為雙方長期站在對立面，國民黨即便在野之後，距離「進步」二字還有十萬八千里，雙方理念有很大的差距。但至少此時此刻，雙方的確有共同的訴求、有可以合作的基礎。而雙方合作的結果，也看到國民黨跟國民黨人在主客的分寸拿捏上，還有很多需要檢討的空間。
今年秋鬥最大的矛盾，其實還是出在旺中身上。正如前面提到的，秋鬥其實有部分左統、紅統的血緣，支持統其實並不是太大的問題，爭持新聞自由也當然天經地義。但支持新聞自由跟支持旺中、支持蔡衍明的企業完全是兩回事。
秋鬥再怎麼講也是一個以「工運」為主體、有強烈左派色彩的活動，這樣的活動如果沾染了挺資方的色彩，甚至連蔡衍明這樣的資本家也走在遊行的行列中，當然是很嚴重的矛盾。理論上，主辦單位事前應該要想到這樣的結果，而且應該婉拒中天集團的聲援才對。
今年的秋鬥，勢必會給社運界留下很多辯論、辯證、反思的課題。唯一確定的是，明年如果還有秋鬥，應該不會再有「中天」大隊了。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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