府中美學示範基地夯　打造城市新意象

新北市政府為翻轉城市景觀，積極推動「板橋府中美學示範基地」計畫，同時導入硬體工程與軟體活動，在15個局處共同努力下，串連府中商圈、板橋古城區及新板特區，積極打造新北「新美學」意象。

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▲林家花園文昌街。（圖／新北市工務局提供）

× ▲林家花園文昌街。（圖／新北市工務局提供）

自侯友宜市長上任後，新北市政府積極推動「板橋府中美學示範基地」計劃，林家花園為其中重要廊道，除古蹟本身具有歷史價值及文化意義外，花園圍牆外更是附近居民散步、遊憩的重要場所。工務局表示，因四周步道部分設施已極為老舊，且有路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，自109年2月開始進行林家花園周遭人行環境及景觀改善工程。為減少對古蹟的影響，養工處特別以人工敲除人行道石板，並鋪設軟墊保護兩側圍牆，以保留古蹟最佳完整性，為民眾打造安全、舒適且美觀的復古步道。

而緊鄰黃石市場、板橋國小及板橋高中的小東門陸橋，擁有47年歷史，不僅是板橋重要的交通要道，更是富含豐厚歷史文化的板橋古城門。由於民眾通行習慣改變，現今交通政策也推行「以人為本」的無障礙通行環境，小東門陸橋使用率逐年降低，且影響行車路線，因此工務局與當地區公所協調、評估後決議拆除，配合府中美學的核心理念，還給民眾美麗的天際線，打造更友善的無障礙行走空間。工務局並於7月2日起拆除小東門陸橋作業，由侯市長在7月10日夜晚主持「照亮小東門陸橋謝幕典禮」拆除陸橋大樑儀式，隔日清晨順利完成拆除，讓板橋文化路一段北門街的天際線被打開，視野豁然開朗。



▲林家花園西門街。（圖／新北市工務局提供）

× ▲林家花園西門街。（圖／新北市工務局提供）

除工務局負責各項硬體工程的持續進行外，為營造日常生活美學，培養大眾美學力，市府其他局處也推出一系列軟體活動，例如文化局舉辦的「2020新北市兒童藝術節」，透過府中四大空間舉辦吸引孩童的表演、串連熱鬧商圈的商店街優惠活動。觀光旅遊局自11月起舉辦一年一度眾所矚目的「新北市歡樂耶誕城」，今年特別規劃「府中燈區」，將在府中捷運站周邊及林家花園外等區域裝設燈飾，希望民眾享受甜蜜氛圍的同時，也更認識板橋舊城區豐富的人文歷史。





工務局和文化局也將於12月10日起，在府中15舉辦一場代表府中雙城區域品牌啟動的「府中雙城—城市願景展」，藉此展現為期一年來的區域品牌研究和前期規劃設計，達到啟動宣誓、市民溝通、建立討論平台之目的，也藉此帶領大眾重新認識府中雙城，呈現府中雙城的城市張力，也為大眾建立府中雙城的城市印象。



▲林家花園文昌街。（圖／新北市工務局提供）

× ▲林家花園文昌街。（圖／新北市工務局提供）

「新美學」是侯市長上任後提出的2030六大願景工程之一，為打造美學城市，市府各局處積極開會商討府中美學示範基地計劃案各項工程、活動可行性，期望融合古今、新舊，呈現以板橋府中區為示範的新美學意象。透過軟、硬體結合，蒐集市民、地方民代意見，讓全民皆能參與府中美學計劃，一同翻轉新北城市景觀，打造新北市專屬的文化風貌。











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