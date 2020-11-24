廣編／阿瘦攜手產官學研醫　打造全台首場太極跨界盛會

「太極拳」被譽為最完美的運動，目前已有不少研究結果證實，太極拳對與疾病預防及建康促進有顯著的成效。阿瘦文化藝術基金會秉持著為台灣人打造「身心平衡的健康生活」的想法，11月22日舉辦全台首場以太極拳為主題的健康促進交流盛會，串聯產官學研醫藝武各界攜手，分享精準健康的前瞻趨勢，掀起太極生活美學運動。結合全國太極菁英陣容精彩展演，眾多國手級高手齊聚一堂，包括世界盃太極拳奪牌國手范嫚紜、吳念蓉等名將，展現精湛武藝，驚豔全場。

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在「2020太極生活節」大師論壇中，則特別邀請太極名醫花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融進行講演，並邀集國立台灣大學醫學工程學系主任呂東武、中華楊家老架太亟武藝師承協會理事長蘇清標、阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳共同對談，透過從個人、學者到企業的精采對話，對台灣所面對的社會高齡化日益擴大以及全球健康危機局勢提出觀點。

台灣老年人口年齡結構快速高齡化，因病行動受限的「不健康生存年數」高達8.41年。人老足先衰，腳是生活品質的一項指標，而民眾對「足健康」的重視，也可以視為一個社會對生活品質的重視。阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳表示，規律並正確的運動可以預防或延緩許多慢性病的發展，而針對已經患有某種慢性病的人群，更應該透過健全的運動計劃來改善疾病對身體的負擔。





台大醫工系主任呂東武多年從事太極研究，他表示，國人退化性膝關節炎的流行率約17%，而70歲以上長者更高達70%。如何得步行之利，而無步行之害？答案是「太極走路法」。將太極的精神「鬆、柔」融入日常生活的步行，降低落地的衝撃力，保護關節，就能走得更健康、更安全無傷害。





羅榮岳認為，太極拳被視為將繼瑜伽之後，下一個全球化的運動，但目前市場上尚未有專為太極拳運動所設計的機能鞋款。「阿瘦皮鞋」身為本土健康鞋領導品牌，在經濟部工業局的支持下，結合鞋類暨運動休閒科技研發中心以及台灣綠色循環鞋材業者，共同設計開發全球首款符合太極運動生物力學與循環再生精神的太極鞋。

瞄準健康促進商機，阿瘦早在多年前「超前部署」以多角化經營邁進，跨足生活用品及醫療保健市場。於2018年領先業界全面於門市導入「動態足壓量測」服務，利用科技創新與專業，讓顧客及時洞察足部健康問題，結合全方位的足測數據，幫助選擇合適的鞋、襪和機能用品，透過會員經營及個人化健康管理服務，照顧消費者的健康生活，並從預防的角度來照顧國人足部乃至於全身的健康。截至目前，阿瘦「動態足壓量測」系統已累積近20萬筆的足部大數據，其所累積的數據資料庫除了運用於產品的創新研發，並透過資料的開放發揮多元價值。