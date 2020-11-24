廣編／有機食農教育16年　邁向全民好農新時代

在行政院農業委員會農糧署指導下，台灣有機食農遊藝教育推廣協會於109年11月21日在台北車站一樓廣場大廳舉辦有機食農教育成果展。主辦單位於現場發表了有機農業教育專書《有機食農教育‧攜手同行》，並有《歡樂有機食農紀實》影片、有機農業主題曲、吉祥物、推廣戲劇表演、手工DIY與闖關遊戲攤位，與大家分享台灣有機農業相持相伴一路走來的美好回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀

農糧署署長胡忠一表示：「食農教育這個食育，就是指飲食的教育，也就是從小讓小朋友能夠培養德育、智育、體育、群育、美育的基礎，讓飲食教育及食農教育成終生的教育。透過與「台灣有機食農遊藝教育推廣協會」過去幾年來的合作，推動校園及社區，還有進入到超市跟連鎖店裡面。有正確的觀念、行為及正確的飲食消費模式，才有健康的一生。」

開幕表演由宇熙慢飛寶貝戰鼓隊帶來精彩的鬪魂鼓，接著則是志工們精心準備的有機食農之舞與短劇。專為有機生態所設計的吉祥物瓢蟲美眉在表演後粉墨登場，可愛的造型當場造成轟動。現場邀請到了行政院農業委員會農糧署胡忠一署長致詞後，與大家一同隨著「有機動一動」的舞曲上台跳舞，氣氛一片歡樂溫馨。隨即與協會創始人李美雲女士與所有攤位的食農老師、志工們分享食農教育的看法。





現場來賓非常踴躍參加闖關活動及三個有機DIY活動，有曙光玫瑰有機農場的玫瑰艾草芳香足浴包DIY、向學文老師教大家製做天然潔齒抗菌牙粉、綠恩有機棉花農場帶來有機棉布提袋槌染DIY，來賓們用天然植物的葉子與鮮花來槌染有機棉布提袋，過程中可以發揮想像力完成屬於自己獨一無二的創作，農場老闆風趣的解說講評也為現場帶來熱鬧的氣氛，成品能自用或收藏，來賓們都覺得不虛此行。





另外由志工、食農老師的素人組成的有機食農劇團演出了「當我們農在一起」，排練準備了半年之久，劇本編寫參考了演員們的生命經驗，感動情緒渲染全場；而演出者們生動活潑的肢體動作可愛又富感情，觀眾們看了不由得會心一笑。





台灣有機食農遊藝教育推廣協會16年來推動台灣有機食農教育藉由本次的成果展，希望讓民眾更深入且正確地認識有機農業，享受機食農教育的樂趣！