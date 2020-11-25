莫迪下重手　要求印度各省市肺炎陽性率低於5%

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莫迪告訴與會的地方首長，希望各地政府把精力集中在確保民眾保持警惕且遏制病毒傳播，必須把檢測的陽性率降低到5%以下，死亡率降低在1%以下。
面對一些開發中的武漢肺炎疫苗及流感疫苗傳出安全問題，莫迪在與各地首長討論疫苗配送問題時也保證，政府為公民採購的武漢肺炎疫苗絕對在所有科學標準下都是安全的，並將與各省市共同協調制定疫苗分配與策略，但也呼籲各省市必須開始致力於準備好儲放疫苗的冷藏設施。
News 18引述沒有具名的知情人士透露，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）對自己治理的城市疫情惡化向莫迪宣稱，新德里的第3波武漢肺炎高峰是多種因素造成，但空氣污染是重要因素之一。這一波於10日達到單日新增8600病例的高峰，但之後病例數和陽性率都穩步下降。
不過，克里瓦爾稱空污是疫情高峰的重要因素，與專家的觀點不同。多數專家認為，大批民眾在排燈節（Diwali）前後外出購物，但卻未遵守戴好口罩和保持社交距離等防疫規定，才是導致新德里疫情升高的主因。
由於疫情惡化，新德里最近再度爆發加護病房不足的問題，克里瓦爾要求，盼中央政府所開辦的醫院為武漢肺炎病患保留1000床額外的加護病床，直到新德里這一波疫情高峰結束為止。
正當莫迪今天與各省市首長檢討疫情措施之際，印度累計武漢肺炎病例已逼近918萬例，死亡人數達到13萬4273人；但單日新增病例已從先前高峰達到8、9萬例，在今天首度降低到4萬例以下。但即使如此，印度仍是全球第二大疫情重災國。（編輯：韋樞）1091124