白宮批准接受總統簡報！拜登公佈首批閣員人選：美國歸來

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在德拉瓦州的記者會上，拜登向公眾介紹首批閣員人選，名單包括國家安全、外交部門。拜登表示，他身後的團隊將會保護美國和公民，並反應「美國回來了」（ America is back ）準備好領到世界、坐在國際會議主位。
拜登首批閣員名單包括：布林肯（ Antony Blinken ）擔任國務卿、馬約卡斯（ Alejandro Mayorkas ）擔任國土安全部長、海恩斯（ Avril Haines ）擔任國家情報總監、蘇利文（ Jake Sullivan ）擔任國家安全顧問、湯瑪斯－葛林菲德（ Linda Thomas-Greenfield ）擔任駐聯合國大使、凱瑞（ John Kerry ）出任氣候變遷總統特使。
馬約卡斯將會成為第一位擔任國土安全部長的拉丁裔美國人；海恩斯則會是第一位女性國家情報部門首長，在此之前海恩斯曾經任職於中情局（ CIA ）擔任國家安全副顧問。而長期在拜登團隊中擔任要角的布林肯，曾在歐巴馬政府時期，擔任副國務卿、國家安全副顧問，擁有豐富的經歷。
海恩斯、馬約卡斯、湯瑪斯－葛林菲德、布林肯的人事提名案將會需要經過參議院的同意，目前參議院由共和黨佔大多數，而 2 黨在參議院的勢力還要帶 1 月 5 日喬治亞州的選舉過後。《美聯社》指出，已經有一些共和黨參議員批評，拜登身旁的人都對中國較為柔軟，而且了無新意，形容不過就是「歐巴馬政府的翻版」，這些人包括知名鷹派科頓（ Tom Cotton ）、盧比歐（ Marco Rubio ）等。