白宮批准接受總統簡報！拜登公佈首批閣員人選：美國歸來

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白宮批准接受總統簡報！拜登公佈首批閣員人選：美國歸來

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-25 11:50:44

拜登
▲美國當選總統拜登週二（11月24日）在德拉瓦州舉行記者會，公佈第一批閣員人選。（圖／美聯社／達志影像）
美國白宮於週二（ 24 ）終於批准當選總統拜登（ Joe Biden ）接受總統每日簡報，並且同日首次公布拜登政府的幕僚名單。拜登在德拉瓦州（ Delaware ）的記者會上表示，將會扭轉川普時期的「美國優先」政策，讓美國重返國際領導者的地位。
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美國大選日（ 11 月 3 日）至今，川普多次拒絕承認拜登的勝利，帶給美國政壇許多不確定的因素，但 24 日開始出現轉折，美國總務署（ GSA ）表示將會提供資源與服務，協助拜登團隊進行過渡工作，白宮批准拜登進行首場簡報會，又在權力交接的過程跨出一步。在大選之後接受有關國家安全重要資訊的簡報，簡報由國家情報局局長辦公室提供給總統、副總統及高級顧問，是當選總統的首要權利之一。拜登在記者會上表示，他尚未收到簡報，但白宮確實已批准。
在德拉瓦州的記者會上，拜登向公眾介紹首批閣員人選，名單包括國家安全、外交部門。拜登表示，他身後的團隊將會保護美國和公民，並反應「美國回來了」（ America is back ）準備好領到世界、坐在國際會議主位。

拜登首批閣員名單包括：布林肯（ Antony Blinken ）擔任國務卿、馬約卡斯（ Alejandro Mayorkas ）擔任國土安全部長、海恩斯（ Avril Haines ）擔任國家情報總監、蘇利文（ Jake Sullivan ）擔任國家安全顧問、湯瑪斯－葛林菲德（ Linda Thomas-Greenfield ）擔任駐聯合國大使、凱瑞（ John Kerry ）出任氣候變遷總統特使。

馬約卡斯將會成為第一位擔任國土安全部長的拉丁裔美國人；海恩斯則會是第一位女性國家情報部門首長，在此之前海恩斯曾經任職於中情局（ CIA ）擔任國家安全副顧問。而長期在拜登團隊中擔任要角的布林肯，曾在歐巴馬政府時期，擔任副國務卿、國家安全副顧問，擁有豐富的經歷。

海恩斯、馬約卡斯、湯瑪斯－葛林菲德、布林肯的人事提名案將會需要經過參議院的同意，目前參議院由共和黨佔大多數，而 2 黨在參議院的勢力還要帶 1 月 5 日喬治亞州的選舉過後。《美聯社》指出，已經有一些共和黨參議員批評，拜登身旁的人都對中國較為柔軟，而且了無新意，形容不過就是「歐巴馬政府的翻版」，這些人包括知名鷹派科頓（ Tom Cotton ）、盧比歐（ Marco Rubio ）等。
 
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