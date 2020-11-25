▲ Porsche Unseen 揭露 15 款概念車，Taycan 前身長這樣

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Taycan 原型車款 Vision Turismo

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保時捷跑車的「設計過程」與「設計研究」



Mauer 描述設計過程時說道：「我們的願景並不是讓每輛車都上路，相反地，是建立創意思維與未來連結，並使品牌能持續發展。」跑車設計過程首先以草圖和 3D 模型建構概念，下一步是打造 1:3 比例模型，接著才是 1:1 模型。 Mauer 表示：「虛擬世界是第一步，但是你必須在現實中實際體驗那非比尋常的模型，才能了解其令人驚訝的比例。保時捷僅有一個設計工作室，且其緊鄰開發部門。魏薩赫（Weissach）是我們的設計中心，與其在北美或亞洲等大都市開設先進的設計工作室，不如讓設計師從世界各地來到魏薩赫，在保時捷品牌的核心理念之下創造全新的跑車。」保時捷設計工作室有超過 120 位設計師，包含：內裝、外觀、色彩和材料專家；以及模型製作者、建模者和研究工程師。





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保時捷秉持著核心理念開發跑車，並以此建立品牌形象。長遠來看，這些概念車的特點影響了所有車型的外觀，未來車型的設計語言則從長期願景發展而來。然而，在這個過程裡，更高層次的目標是將源自保時捷的設計 DNA 與最頂尖的跑車工程技術結合。一方面，這確保了保時捷未來車型的創新能力，另一方面，也為保時捷豐沛的品牌歷史提供了進化參考。