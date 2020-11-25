彰縣12名學生打流感疫苗身體不適 專家：集體暈針機率高
彰縣12名學生打流感疫苗身體不適 專家：集體暈針機率高
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-25 14:54:23｜update2020-11-25 15:45:53
彰化縣達德商工有720名學生在上週四接種流感疫苗，但其中有12名學生陸續傳出身體出現不適，包括發燒、頭暈頭痛、過敏、腹瀉、手抖等症狀，學校緊急送醫處理，目前還有4人住院觀察中。感染科醫師李秉穎表示，這些症狀跟疫苗相關性還需進一步診斷，很可能學生本來就生病，也可能是因集體暈針所導致。
針對有12名學生在19日施打完流感疫苗後出現身體不適，彰化縣衛生局表示，這12位學生先送往送田中仁和醫院診治，有2人出現頭暈頭痛症狀、2人疑似過敏反應眼皮腫、2人發燒與4人手抖、2人腹瀉想吐，其中有5人狀況未改善改送秀傳醫院診治。秀傳醫院則表示，目前1位學生已出院返校上課，剩下3位狀況改善仍在觀察，預期明後天應可以出院返校上課。至於另1名學生則是自行到醫院就診住院觀察中。針對學生出現接種後身體不適反應，感染科醫師李秉穎表示，流感疫苗不會讓接種者發燒，如果打了會發燒要馬上判定接種者可能是剛好有感冒、有生病，尤其是如果有其他症狀，像是流鼻涕、打噴嚏的話，因流感疫苗是屬於活性的，不可能會引發這些症狀，所以學生剛好生病的機率比較高，是否和疫苗有關聯性也都需要醫師進一步診斷。
李秉穎說，至於手抖者這狀況還是要依醫師診斷，不過他認為，集體接種、打針很可能會造成學生因心理壓力、恐懼感而產生暈針現象，因為對打針的恐懼感會傳染，不過在稍微休息一下、去醫院打點滴後，不適的反應都會在心情舒緩後就好了，至於有住院的部分，就還是要看醫師的診斷。
李秉穎指出，像是手抖、暈眩、頭暈、噁心、臉色發白、胸悶、呼吸急促這些都有可能是屬於暈針的即興發作，這是心理焦慮的反應，並不是疫苗本身品質有問題，若是集體影響更有可能，所以他也建議學校在替學生們施打疫苗的時候，可以在等待的時候適時安排一些團康活動，避免學生將注意力全放在要打針的恐懼感上。此外，李秉穎也表示，未來新冠疫苗的施打也要特別注意，因為一定也會是集中施打，國高中特別對打針有畏懼的學生，在集體接種就會容易有這些症狀，他建議，若是真的很害怕，也可以選擇去單獨接種，盡可能避免暈針狀況出現。