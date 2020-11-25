影／社福e化服務躍升　系統創新成果展

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彰化縣政府今(25)日在舉行「社福e化 服務躍升-系統創新暨成果展」，縣長王惠美表示，自108年起，縣府開始推動的「公益串聯站 彰化有夠讚」公益整合平台，整合捐款、物資、志工，已有顯著成效，截至今年10月底止，已收到125個單位捐出約1866萬3252元的物資、487個單位捐贈2228萬元9538元善款。
王惠美說，「工欲善其事，必先利其器」，為提供縣民完善、即時的照顧，縣府積極致力於整合及開發各項社福作業系統，包括整合「公益串聯站 彰化有夠讚」公益平台，開發「復康巴士網路訂車系統」，讓民眾可以不受時間、空間限制，可隨時申請服務，協助身障朋友前往就醫及復健，滿足多元訂車需求。
王惠美指出，「守護BBCALL APP」，運用防走失載具的藍芽功能，預防長者走失，這項措施更在今年榮獲衛生福利部國民健康署的「台灣健康城市暨高齡友善城市-健康平等獎」。另外，在建置「光明捕手系統」方面，在收到災害發生預告、區域停電預告時，透過系統的協助，縣府能即時以簡訊方式通知各公所及民間機構，依實際情況即時協助撤離有用電需求的身心障礙朋友及獨居老人等，保障民眾生命安全。
社會處長王蘭心表示，在現場所展示的，都是榮獲今年度「台灣健康城市暨高齡友善城市」健康平等獎的殊榮，希望透過資訊化的整合與推展，讓長輩生活更加安全、弱勢族群更便利；藉以提昇縣府整體服務量能，為縣民帶來更完善的照顧。