龍巖創辦人李世聰夫婦涉挪用公款2100萬 檢調搜索約談
龍巖創辦人李世聰夫婦涉挪用公款2100萬 檢調搜索約談
中央社
calendar_today2020-11-26 18:20:47
（中央社記者林長順台北26日電）龍巖公司創辦人李世聰被控涉侵占龍巖公司或龍巖基金會每年新台幣300萬元款項，供自己及妻子劉萍私用，台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索，並約談劉萍說明。
檢調獲報，股票上櫃龍巖公司創辦人李世聰涉嫌自民國102年至104年間，透過公益捐款名義，分次將龍巖公司款項移轉龍巖基金會，再自龍巖基金會移轉福澤基金會名下，再自福澤基金會轉供李、劉私用，每年度300萬元。另外，李世聰另被控於105年至108年間，透過參與及主導龍巖基金會董事會議，以龍巖基金會運作需要款項為由，陸續出售龍巖基金會股票，再將出售股票的部分款項，以公益捐贈名義匯到福澤基金會帳戶，再自福澤基金會轉供劉萍及李世聰私用，每年度金額300萬。
檢調查出，李世聰涉嫌侵占相關款項後，用以支付劉萍信用卡費、貸款本息或購買精品，並以此款項繳交稅款、健保費及電話費，7年間涉嫌侵占2100萬元。
北檢今天指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索龍巖公司等地，並擬約談李世聰、劉萍及相關證人。不過，由於李世聰身體不適，並未到案，檢調擬擇期再行約談。調查局預計晚間將劉萍移送北檢複訊，全案朝違反證券交易法特別侵占罪及刑法詐欺、偽造文書、公益侵占等罪嫌偵辦。（編輯：李亨山）1091126