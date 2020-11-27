台灣好行期間限定　臺東縣府加碼送20萬購物幣

台灣好行巴士一直以來都是遊客到臺東遊玩的重要交通工具之一，為了讓旅客更輕鬆掌握遊程訊息，11月特別推出台灣好行縱谷鹿野線、池上關山線兩大知名景點路線優惠票券190元，更準備20萬購物金幣回饋民眾，凡限定期間內購買縱谷鹿野線電子票，即可獲得價值200新台幣元的臺東金幣，搶購到的民眾等於票券免費實在很划算；除此之外，亦沿線整合特色店家超過30家以上共同行銷折扣，非常適合一日遊的民眾輕鬆搭車，再沿景點踏訪特色店家，體驗經典小吃及伴手禮：紅烏龍茶、初鹿牛奶風味雪餅、手工皂等。

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▲初鹿牧場適合親子遊（圖／臺東好行）

× ▲初鹿牧場適合親子遊（圖／臺東好行）

臺東縣政府交觀處表示，利用台灣好行公車可以直達各個熱門景點，如縱谷鹿野線可以選擇「適合親子遊程」的路線，於臺東轉運站或臺東火車站上車先到原生植物園感受大自然薰陶，再到初鹿牧場親子一同餵食可愛動物、踏青滾草；亦可以選擇來趟「龍田深度之旅」於臺東轉運站或臺東火車站上車，抵達永安社區站走走玉龍泉生態步道，再到崑慈堂站騎單車漫遊於綠色隧道感受綠意盎然。而池上關山線亦有「適合親子遊程」的路線，可搭乘至客家文化園區、金色豐收館體驗獨特的碾米趣、爆米香DIY，再到伯朗大道站與金城武樹來張網美照；亦有「單車悠遊關山」的路線，抵達池上火車站後可先在池上街道散策，先福原豆腐店享用老饕美食，再至環鎮自行車道，騎單車悠遊關山親子公園，最後體驗關山米國學校的碾米趣。這些推薦路線沿路憑票券，還能享有超過30家以上店家優惠或景點門票折扣，包含熱門景點、網路名店：初鹿牧場、原生植物園、米國學校、金色豐收館、全美行慶豐餅舖Bike De Koffie等，不用靠導航找景點，不用靠爬文找美食，直接透過台灣好行巴士一路輕鬆自在暢玩。」

▲台東池上美食福原豆腐店（圖／臺東好行）

× ▲台東池上美食福原豆腐店（圖／臺東好行）

為便利民眾能在行程出發前，完善規劃至臺東旅遊的交通路線與方式，力推台灣好行縱谷鹿野線與池上關山線雙線，縱谷鹿野線途經臺東主要景點如原生植物園、初鹿牧場、有日本風情的龍田村、鹿野高台等地，除實體票券購票通路外，還提供了線上通路平台販售，民眾可於雄獅旅遊票券館、台灣好玩卡等通路購買，只要上車出示票券即可當日無限搭乘。凡即日起購買190元的縱谷鹿野線電子票，除享當日無限次上下車搭乘，還送給您臺東金幣2000金幣（限量111套），可現抵相關伴手禮。

▲崑慈堂站周邊著名的綠色隧道（圖／臺東好行）

× ▲崑慈堂站周邊著名的綠色隧道（圖／臺東好行）

▲錦園站-德國藝術家創作的《洗滌的殿堂》（圖／臺東好行）