驚！臨床發現「腳年齡」至少老20歲　穿錯襪子恐成老人腳

今年冬天天氣特別乾冷，不少人都在冬季展開肌膚大搶救，但多數人只注意臉跟手部保養，往往忽略了「腳」其實也很重要，皮膚科醫師趙昭明透過門診調查，做了「腳年齡」實測，發現受測者平均腳年齡，都老了至少20歲。

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趙昭明醫師表示，透過四大面向檢測腳年齡，包含外觀(是否粗糙、脫皮、暗沈)、氣味(是否有腳臭)、皮膚健康(是否有過敏、皮膚相關疾病)、足部保養習慣，發現受測者平均實際年齡平均才32歲，但腳年齡平均卻落在50到59歲，是非常可怕的老化現象。

趙醫師點出幾大原因造成這樣的腳部老化，多半是因為穿著不適合的鞋襪、沒有適當清潔，以及足部保養不當等，趙昭明提到，「樹枯根先竭，人老足先衰」，不適合的鞋、襪，可能會有足部濕疹、香港腳、細菌感染、皸裂長繭、靜脈曲張等問題，嚴重還會有足底筋膜炎、骨刺、皮膚提早老化等問題。



▲趙昭明表示，不適合的鞋、襪，可能會有足部濕疹、香港腳、細菌感染、皸裂長繭、靜脈曲張等問題，嚴重還會有足底筋膜炎、骨刺、皮膚提早老化等問題。（圖／NOWnews）

不想頂著一雙「老摳摳」的腳，趙昭明強調，要注意保養足部的方式，像是每天換穿清洗過的襪子、腳部清洗後迅速擦乾，以及選定特定機能、除臭襪款，有空的時候也應該足部按摩、擦拭乳液等。





這項研究也針對受試者平常的穿襪習慣做調查，就有一名36歲的清潔員案例，因為每天長時間穿著不透氣的雨鞋，又沒有選穿有除臭功能、吸濕排汗的襪子，導致腳年齡超過60歲。還有另一名39歲的女性上班族案例，常穿包鞋、偶爾穿襪，但每天穿鞋襪超過十小時，腳有脫皮、粗糙、腳臭等問題，腳年齡也是超過60歲。





趙醫師提到，這次研究發現超過5成受測者，襪子鬆了、破了才汰換，4成受測者則是7到12個月之間才會汰換襪子，但其實醫師建議，正常應該要在「6個月內」汰換新的襪子。





除了要定期更換新襪子，在襪子的選擇上其實也是相當有學問，台灣在地襪子品牌總經理鐘志誠就提到，民眾應該依據各自的需求，選擇適當的襪子，像是運動時要選擇運動專用的厚毛圈底襪款，或是有香港腳等皮膚疾病時，可以選擇有預防細菌感染的銀纖維襪。



▲該品牌機能襪擁有10段尺寸，從新生兒至大腳人士都能找到適合自己的大小。（圖／NOWnews攝）

趙醫師進一步提到，襪子尺寸相當重要，不合腳的襪子會增加磨擦，讓腳粗糙脫皮，嚴重還會靜脈曲張、影響支撐力，鐘志誠就提到，他們將每個尺寸的襪子獨立製作，區分10段尺寸，讓民眾選擇最適切的襪子大小，原料則採用來自日本的除臭科技纖維，與美國純棉、螺縈以黃金比例混合成專利S-top+除臭機能紗，達到消臭、抑菌、吸濕、自我乾燥的效果，而且製造過程全部使用天然原料，不加抗菌劑和除臭藥水，不用擔心殘留的化學藥劑引發腳過敏，或是讓足部傷口或皮膚疾病更惡化。