被批「賣綠卡給中國富人」　拜登閣員一排開全是名校菁英

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被批「賣綠卡給中國富人」　拜登閣員一排開全是名校菁英

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-29 10:26:55｜update2020-11-29 11:04:36

拜登
▲美國當選總統拜登週二（11月24日）在德拉瓦州舉行記者會，公布第一批閣員人選。（圖／美聯社／達志影像）
美國當選總統拜登（ Joe Biden ）常自稱自己是「中產喬」（ Middle Class Joe ），並在選舉期間多次強調要讓藍領、中產階級成為美國堅定的力量。過去拜登曾經是參議院中最貧窮的年輕人，但在川普執政 4 年後，美國民粹主義被徹底重新定義，雖然川普畢業於常春藤名校又是個億萬富翁，但拜登上週公布的內閣名單，仍被共和黨人攻擊充滿菁英主義。
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華盛頓郵報》（ The Washington Post ）28 日評論，美國大選結果現已較為明確，但在川普離開後，美國政治對「民粹主義」的爭論將會持續。受過大學教育、郊區的選民是拜登在此次選舉中主要的支持者，競選過程中就有許多共和黨人攻擊拜登是菁英主義，總是迎合沿海的大城市，犧牲掉中心地帶的勞工階層。
無政黨獨立媒體《庫克政治報》（ Cook Political Report ）編輯沃特（ Amy Walter ）認為，川普的「民粹主義」通常只是形式而非實質，川普有能力吸引特定的支持者，他營造了集體對抗的意識，讓支持者相信自己是「唯一、真正地為美國奮鬥的人」。而這些「川粉」會是兩個政黨在後川普時代（ post-Trump era ）急欲爭取的選票，而現在看起來，還沒有人能複製川普的模式。

拜登的國務卿人選布林肯（ Antony Blinken ）畢業於哈佛、國安顧問蘇利文（ Jake Sullivan ）氣候特使凱瑞（ John F. Kerry ）兩人皆來自耶魯，這讓共和黨人有機會攻擊拜登盡挑選常春藤名校、履歷漂亮的人。

共和黨參議員魯比歐（ Marco Rubio ）在推特上批評，這些人將會是教養良好的守舊者，眼看著美國衰落，重回「正常」依賴中國的狀態。魯比歐的言論得到許多共和黨人的附和，包括一些可能參與 2024 總統選戰的人選。不過《華盛頓郵報》指出，川普自己的閣員也被批評是「史上最有錢的名單」這些人來自高盛集團、埃克森美孚、第一西部銀行。

拜登在競選期間也常常運用帶有民粹色彩的語言，他形容自己是賓州中產城市斯克蘭頓（ Scranton ）是孩子，並多次強調自己畢業於德拉瓦州立大學，有別於來自常春藤的川普。拜登曾經批評川普這種高材生會認為「我們沒有上過名校人」很蠢。而與其相反，川普則常常吹噓自己在賓州大學的經歷，甚至在總統辯論會上嗆拜登「不要用『聰明』來形容我，因為你一點也不聰明，喬。」

而拜登團隊對中國的立場也成為共和黨人攻擊的目標，參議員柯頓（ Tom Cotton ）形容，拜登被一群喜愛熊貓的人們團團包圍，這些人只會對中國更加軟弱，會賣給「有錢、捐助民主黨」的中國人美國綠卡。

但《華盛頓郵報》認為，拜登上任最重要的工作將會是遏止 COVID-19 疫情。對於中國，拜登曾經表示將會採取強硬的態度。拜登回擊共和黨人，川普曾經在 COVID-19 疫情爆發初期幾週，在北京不願與美國科學家合作阻止疫情擴散的同時，不停稱讚中國國家主席習近平。
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