被批「賣綠卡給中國富人」　拜登閣員一排開全是名校菁英

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無政黨獨立媒體《庫克政治報》（ Cook Political Report ）編輯沃特（ Amy Walter ）認為，川普的「民粹主義」通常只是形式而非實質，川普有能力吸引特定的支持者，他營造了集體對抗的意識，讓支持者相信自己是「唯一、真正地為美國奮鬥的人」。而這些「川粉」會是兩個政黨在後川普時代（ post-Trump era ）急欲爭取的選票，而現在看起來，還沒有人能複製川普的模式。
拜登的國務卿人選布林肯（ Antony Blinken ）畢業於哈佛、國安顧問蘇利文（ Jake Sullivan ）氣候特使凱瑞（ John F. Kerry ）兩人皆來自耶魯，這讓共和黨人有機會攻擊拜登盡挑選常春藤名校、履歷漂亮的人。
共和黨參議員魯比歐（ Marco Rubio ）在推特上批評，這些人將會是教養良好的守舊者，眼看著美國衰落，重回「正常」依賴中國的狀態。魯比歐的言論得到許多共和黨人的附和，包括一些可能參與 2024 總統選戰的人選。不過《華盛頓郵報》指出，川普自己的閣員也被批評是「史上最有錢的名單」這些人來自高盛集團、埃克森美孚、第一西部銀行。
拜登在競選期間也常常運用帶有民粹色彩的語言，他形容自己是賓州中產城市斯克蘭頓（ Scranton ）是孩子，並多次強調自己畢業於德拉瓦州立大學，有別於來自常春藤的川普。拜登曾經批評川普這種高材生會認為「我們沒有上過名校人」很蠢。而與其相反，川普則常常吹噓自己在賓州大學的經歷，甚至在總統辯論會上嗆拜登「不要用『聰明』來形容我，因為你一點也不聰明，喬。」
而拜登團隊對中國的立場也成為共和黨人攻擊的目標，參議員柯頓（ Tom Cotton ）形容，拜登被一群喜愛熊貓的人們團團包圍，這些人只會對中國更加軟弱，會賣給「有錢、捐助民主黨」的中國人美國綠卡。
但《華盛頓郵報》認為，拜登上任最重要的工作將會是遏止 COVID-19 疫情。對於中國，拜登曾經表示將會採取強硬的態度。拜登回擊共和黨人，川普曾經在 COVID-19 疫情爆發初期幾週，在北京不願與美國科學家合作阻止疫情擴散的同時，不停稱讚中國國家主席習近平。
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