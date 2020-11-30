▲ 性能也可平易近人？Audi A4 Avant 45 TFSI 證明給你看

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A4 是 Audi 最眾所皆知的車系之一，尤其，旅行車在車系歷史中最為人津津樂道；從 Audi 80 時期的 RS2 開始，Avant 車型更一直是 RS 車系主力，可見 Audi 對於性能旅行車確實非常有一套。時至今日，要擁有「性能味」不見得買到 RS 車型，S line 等級時常就能餵飽廣大車迷的性能胃口，例如今天的 A4 Avant 45 TFSI quattro S line。
A4 Avant 45 TFSI quattro S line 的親民，要從動態表現說起。首先，45 TFSI 是目前除了 RS4 以外唯一搭載 quattro 智慧型四傳系統的選擇，L4 汽油渦輪增壓引擎和 12V 輕油電系統搭配，最大馬力來到 249 匹，370 Nm 最大扭力也可用充沛來形容；但即便在「動力」模式，全油門加速不會令人膽怯，動力湧現極為線性，駕駛幾乎可以感覺到每一公里的速度提升。
或許是因為考量到旅行車該顧及乘客舒適，運動化懸吊不是你想像中的生硬躁動，懸吊行程雖短，但行經爛路時可以過濾掉大部分的碎震，動態駕馭時支撐性又不失水準。quattro 在彎中和高速的安定性，肯定比一般前驅車型還優異；如此的底盤調校，再搭配上不過於重手但指向清楚的電子機械式動力轉向系統，讓 A4 Avant 45 TFSI quattro S line 非常適合喜歡性能車但要顧及乘客舒適的買家們。
從視覺上，Audi A4 Avant 小改款後還保有一貫的內斂氣質，即便換上 S line 外觀套件，也不至於太過張牙舞爪，專屬前後保桿、18 吋五爪輪圈還有旅行車輪廓已經足夠讓路人駐足打量。尤其試駕車的「金屬星際藍色」完全符合這樣的調性。對於不想太引人注目，但還是想適度表達自我的人，這台車確實值得考慮。
親民的設計理念，在內裝也可看出。有趣的是，試駕車雖為 S line 車型，S line 內裝套件卻不是標準配備，而是 55,000 元的選配項目；不過標配套件一旦選上黑色皮革，和 S line 外觀調性還算搭。如果標配對你而言不夠味，S line 內裝套件的跑車座椅、Alcantara / 真皮組合和隨處可見的 S 符號，甚至像試駕車一樣選上平底真皮多功能方向盤，應該就符合你標準了。
A4 Avant 45 TFSI quattro S line 的親民，也完整展現在便利科技的鋪陳上，所有的控制介面都保留福斯集團一貫的好用好上手。最深得我心的，就是空調控制還保留實體旋鈕和按鍵，但巧妙地在旋鈕中安插數位溫度顯示；12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus、10.1 吋中控螢幕也算容易操作。新世代的豪華車款，往往太過炫技而忽略了駕駛行進間操作的就手度，所幸 Audi A4 並沒有落入這個圈套中。
從動態表現、內裝外觀設計，到科技配備的安插，Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line 都給人好相處、好上手的親民印象。不過，讓引擎運轉更細膩的 12V 輕油電科技、替駕駛分憂的 ADAS 輔助系統和便利科技，又讓這款有著傳奇色彩的車跟得上時代的演進。