日系兩大鋼砲對決，Toyota GR Yaris與Honda Civic Type-R戰到不分軒輊？！

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Toyota GR Yaris與Honda Civic Type-R無疑是當前最具代表性的日系鋼砲，Honda Civic Type-R早已享負盛名，後起之秀Toyota GR Yaris則是以全新的動力與傳動配置，加上在WRC的亮眼表現，吹起一陣旋風；這回「carwow」同樣針對這兩款車做了0~1/4 mile加速、50~120 mph再加速與70~0mph煞停等測試，本次測試是在溼地下完成，最終GR Yaris贏了0~1/4 mile加速與70~0mph煞停項目，Civic Type-R則是50~120 mph再加速中勝出，其中Civic Type-R在0~1/4 mile加速僅出0.1秒，在接近終點前，Civic Type-R已經快要超過GR Yaris若是延長戰線，排氣量與馬力較大的Civic Type-R應該還是較有優勢，但煞停部分，Civic Type-R畢竟大上一個級距，車重較重，則是非戰之罪。
Civic Type-R搭載2.0升渦輪增壓四汽缸引擎，擁有320ps最大馬力與400Nm最大扭力，採前輪驅動配置搭配六速手排變速系統，GR Yaris則是搭載1.6升渦輪增壓三汽缸引擎，具備257BHP〈260ps〉最大馬力與360Nm最大扭力，同樣搭配六速手排變速系統，但傳動模式則是採四輪傳動配置。
影片來源：「carwow」