美魔女憂「老人味」拒戴老花眼鏡　頭痛噁心上身

台中43歲李女士年輕時有遠視不必戴眼鏡，友人相當羨慕，但當年過40，發現滑手機時螢幕常會「糊糊的」，經醫師告知為老花眼所致，她擔心被嫌「老人味」，堅持不配老花眼鏡，直到出現視力模糊、頭痛、噁心想吐等症狀，才甘願配鏡輔助視力，所幸旁人都肯定「戴眼鏡也很美」，才讓她逐漸釋懷。

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亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師龔偉勛表示，門診不乏如李女士的患者，因為年輕時有遠視，不曾戴過眼鏡，看近時也能用睫狀肌調節力控制，但隨著年紀增長，老花開始出現，當睫狀肌調節力變差時，看近就會變得不舒服，過一段時間連看遠的視力也變差，只是患者心態上還無法接受需配戴眼鏡輔助視力，往往等到老花眼嚴重影響生活，才願意配合治療。

龔偉勛介紹，老花眼是指水晶體隨年齡逐漸硬化、失去彈性，漸漸喪失調節功能，使得看近不清楚，造成閱讀困難，眼睛也容易疲勞、痠澀，通常在40歲前後便會出現症狀。

龔偉勛指出，目前矯正老花眼最普遍的方式為配戴老花眼鏡，雖然戴老花眼鏡並不能阻止退化進行，藉由鏡片提供調節，能讓原本過勞的睫狀肌獲得休息，使眼睛看近的東西變得舒適。症狀輕者通常於閱讀時配戴，症狀嚴重者則需要依據不同距離配戴不同度數的眼鏡，若已知有老花眼卻遲遲不矯正，長期下來瞇著眼睛看東西，可能造成肩頸痠痛、頭痛等，讓生活品質大打折扣。

龔偉勛提醒，民眾千萬別不服老，也不必擔心坊間傳言「老花眼鏡會愈戴愈深」，其實老花眼的度數無論是否有戴老花眼鏡，度數本來就會逐漸增加

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此外，有些民眾自覺眼壓高、眼睛脹痛，誤認為青光眼所致，其實經檢查不少是因為老花眼造成，建議民眾當眼睛出現任何不適，應尋求眼科醫師協助，才是正確護眼之道。