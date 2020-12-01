打破韓國財閥天花板！Kakao創辦人成百手起家創業典範

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根據《富比士》、《彭博社》Kakao 創辦人的身家約 78 億，在世界富豪排名為 743 名，在韓國內最富有的 50 名企業家中排名第 5 ，2015 年科技產業富豪排名第 92。Kakao 每日訊息發送數量逾 1 億條，是韓國三大電信商簡訊數量的 3 倍，在韓國智慧型手機用戶中 95% 有使用 Kakao，總註冊用戶為 2.2 億，每月活躍用戶約 4700 萬。
Kakao 還在 2010 年推出「送禮服務」讓用戶在商店內購買咖啡、甜點等優惠卷送給好友，隨著合作店家擴大，遇到情人節時，Kakao 單月營收可達 20 億韓元。併購 LOEN 娛樂（前身為首爾唱片）後，Kakao 的業務也觸及到現在最流行的線上音樂串流，韓流音樂粉絲常常在偶像出歌時說的「切瓜」就是在 Melon 音樂上衝榜，為偶像應援。透過透過水平併購，2019 年 Kakao 營收成長至 3.1 兆韓元、營業利潤超過 2000 億韓元，2021 年還計畫 IPO Kakao Bank。
過去，韓國人曾自稱「一生無法避免的三件事是：死亡、納稅、和三星」。但現在日常生活中，韓國人最依賴的卻是通訊軟體「 Kakao Talk 」以及 Kakao 公司推出的其他服務，包括計程車、網路銀行、音樂串流等。和三星帶給人搶破頭、階級制嚴重的形象不同，Kakao 作為科技公司帶有外商活潑的色彩，創辦人金範秀（김범수）從底層刻苦奮鬥，最後在一群大財閥中脫穎而出，也讓年輕人對這家公司更青睞。 Kakao 在近幾年成為最受歡迎的企業之一，年輕人想入職的程度不亞於三星集團。
現年 54 歲的 Kakao 創辦人金範秀（김범수）出生於一個貧苦的家庭，父母兩人為了撫養 5 個子女分居異地，只有中學畢業的父親搬離鄉村前往首爾做木工，母親則留在鄉下。金範秀小時候由奶奶照顧長大，是 5 個兄弟姐妹中的長子，他曾經說，「小時候，我很少和媽媽一起生活，因為媽媽要到處賺錢。我是家裡唯一一個上大學的人。」貧窮和缺乏母親的關愛，曾經是金範秀孩提時期最大的悲傷，但他也因此立志不論如何一定要出人頭地，而學習當時看來是最快的途徑。
中學的時候，父親改經營肉商賺了一點小錢還買了房子，但好景不長最後破產了。因此，金範秀在課業上更加努力，甚至在分心時割破手指立下「血書」要認真唸書，最後終於考入韓國名校首爾大學的工程系。金範秀回憶道，剛進入大學連吃飯都成問題，但後來他在當任研究生時，開始接觸 BBS，對「網路世界」產生了興趣。畢業後，金範秀決定從自己擅長的領域開始尋找工作，進入了科技公司，也曾於三星擔任軟體工程師，並於 1999 年與其他夥伴共同創辦遊戲平台「 Hangame 」（後來改為 NHN Emtertainment ）。
金範秀在接受韓國媒體採訪時表示，辨別問題的能力比解決問題要來的重要得多。他形容，自己成功的秘訣是「畢卡索」要像畢卡索的話一樣，從不同的角度來看待事物。很多人難以脫離自己的習性或刻板印象，但畢卡索在畫畫是看到了別人看不到的角度，因此成為世界最棒的畫家。如果能夠將「用不同角度看待事物」變成自己的習慣，那一定能夠有更多的競爭力。
在工作的過程中，金範秀被蘋果的 iPhone 發佈會啟發，當大家被賈伯斯（ Steve Jobs ）手中的產品吸引時，他開始關注未來的趨勢，反問自「手機到底是什麼？」進一步思考，未來可能藍圖和規劃。在 NHN 併入科技公司 Naver 後，2007 年 41 歲的金範秀辭去了 NHN 的代表職位，去美國放假。
在休假期間，金範秀重新思考「什麼是成功？」的根本問題，童年的貧困讓他以為賺錢就是成功，但後來他決定將重心轉回家庭。金範秀花了 3 年的時間陪伴家人後，新 iPhone 的發佈又再次成為促使他重回職場的契機，這次他帶來了 Kakao Talk，他希望 Kakao Talk 可以為夢想受限的年輕人帶來希望。
Kakao 公司內，有別於韓國一般企業的上下關係，整體氛圍更像是矽谷的科技公司，內部只有 CEO、部長和組員職稱，員工都以英文名字互相稱呼，也直呼金範秀「 Brian 」，員工可以直接向社長、CEO 提出意見和想法。美國未來學家托佛勒（ Alvin Toffler ）曾經指出，韓國企業文化適合以大量生產為中心的產業社會，但以個人創意、開放性為基礎的產業缺發競爭力。也許就是獨特的企業文化，讓 Kakao 能夠與時俱進，不斷在網路產業的領域持續進步。