玩命關頭鐵絲，收藏Charger、RX-7、Supra、EVO、GT-R等多達24輛電影車款

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電影《玩命關頭》於2001年上映，其內容講述街頭車手唐老大偷竊音響主機，臥底警察布萊恩欲查案則混入其中，但最後卻因視唐老大為兄弟好朋友，因此最後選擇放走唐老大。該電影之後陸續推出續集，至今19年頭已邁入第8集，而隨著劇情演變，劇中角色至今各個身懷絕技，並從街頭車手身分升級至有如國家秘密特勤團隊，各種疑難雜症都需仰賴該團隊。儘管劇情走向已偏離最初街頭，但全球各地仍有許多影迷願意花錢買票進電影院支持，然而就在廣大影迷之中，有一名來自加拿大Edmonton則是該電影系列超級粉絲，不僅支持電影更不惜花費精力金錢收藏電影各集車款。
該名粉絲目前收藏《玩命關頭》第1到第5集劇中主角開過的車款，其中當然有第一集唐老大的Charger，布萊恩一開始的Eclipse及最後的Supra，甚至傑西的Jetta與反派強尼S2000和偷音響用的Civicc Coupe該粉絲全都有收藏。不僅如此第2至第5集中的GT-R R34、EVO 7、韓哥的RX-7 Veilside、WRX STI、Porsche GT3…等都是Edmonton的收藏車款，目前收藏車輛已達24輛，除了收藏相同車型之外，Edmonton還花費精力將每一車輛打造成電影中樣式。
影片來源 Roads Untraveled