修憲論壇／修憲延宕　快析輿情：負面網路直線上升

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修憲論壇／修憲延宕　快析輿情：負面網路直線上升

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-12-03 10:57:56｜update2020-12-03 11:07:54

游錫堃
▲立院修憲委員會10月6日啟動，立法院長游錫堃表示，修憲朝野以18歲公民權最有共識。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
依TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，隨著立法院修憲委員會至今未曾開會，進度嚴重延宕引發民怨積攢，網路輿情中「修憲」11月的負聲量上升至36%，「修憲委員會」更突破50%大關。
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自去年《NOWnews今日新聞》召開第一屆的修憲論壇後，修憲這個議題便逐漸為朝野政黨所重視。到了今年5月20日，總統蔡英文在就職演說中，承諾將於任期中修憲，更讓國內社會重新正視修憲這個議題。不過，自520蔡英文就職演說以後，今年9月14日，立法院朝野協商同意成立修憲委員會，到了10月6日，立法院院會通過委員會名單後，修憲委員會正式啟動。不過由於本會期是預算會期，加上還有美豬牛案卡關，朝野正吵成一團，預計要等到明年2月下個會期開議，才有機會正式進入修憲案的實質討論。
但也由於修憲委員會已成立3個月，但至今仍未展開修憲案的實質討論，加上萊豬進口卡關，朝野吵成一團，外界看不到修憲實質進度，導致網路輿情對「修憲」及「修憲委員會」的負面聲量激增。依QuickseeK快析輿情資料庫監測顯示，10月「修憲」的負聲量為36%，11月則提高到43%；而「修憲委員會」更是從34%上升到50%，足足提升了近1.5倍，網友們對於修憲委員會的不滿，隨著修憲工程延宕而快速增加。

▲由於修憲進度延宕，相關議題的負面聲量高升。（圖／TPOC台灣議題研究中心）
▲由於修憲進度延宕，相關議題的負面聲量高升。（圖／TPOC台灣議題研究中心）
具體就目前朝野各黨比較有共識的3個議題來分析，依QuickseeK快析輿情資料庫監測顯示，1月至11月相關修憲提案中，「廢除考監兩院」網路聲量居冠，總聲量近8萬，其次則是「18歲公民權」約4萬。由於6月監察院人事案引發政壇風波，連帶創造一波「廢考監」討論高峰，輿情認為考監兩院定位不明、五權憲法過於浪費公帑，讓修憲廢除的呼聲高；而18歲是否能擁有完整參政權，也是年輕人間的熱門話題，網路討論熱烈。至於「修憲門檻過高」，雖然民間提倡的團體不少，但網路迴響並不熱烈，聲量僅4千，在野黨近日呼籲門檻下修，能否帶動相關討論值得觀察。

▲在目前修憲相關議題中，「廢除考監兩院」網路聲量最高。（圖／TPOC台灣議題研究中心）
▲在目前修憲相關議題中，「廢除考監兩院」網路聲量最高。（圖／TPOC台灣議題研究中心）
從朝野各黨派，在修憲相關議題討論中的網路聲量來看，網路上所有有關「修憲」的討論中，提到立院5黨的聲量合計占超過一半，其中民進黨聲量最高占23.3%，再來是國民黨20.4%、時代力量4.5%、民眾黨與基進黨同為1.7%。
▲在修憲相關議題中，提到國內五黨的相關討論約占一半左右，顯示朝野各黨仍是國人寄予厚望的對象。（圖／TPOC台灣議題研究中心）
▲在修憲相關議題中，提到國內五黨的相關討論約占一半左右，顯示朝野各黨仍是國人寄予厚望的對象。（圖／TPOC台灣議題研究中心）
整體來看，5黨合計超過一半以上的討論量，足以顯示在人民心目中，推動修憲工程朝野各黨絕對是責無旁貸。伴隨修憲進度落後，相關負面聲量水漲船高，朝野各黨若不再將立院回歸正軌、讓法案、修憲案進入實質討論，恐怕負評將繼續上攀、辜負人民期待。
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