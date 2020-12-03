修憲論壇／修憲延宕　快析輿情：負面網路直線上升

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但也由於修憲委員會已成立3個月，但至今仍未展開修憲案的實質討論，加上萊豬進口卡關，朝野吵成一團，外界看不到修憲實質進度，導致網路輿情對「修憲」及「修憲委員會」的負面聲量激增。依QuickseeK快析輿情資料庫監測顯示，10月「修憲」的負聲量為36%，11月則提高到43%；而「修憲委員會」更是從34%上升到50%，足足提升了近1.5倍，網友們對於修憲委員會的不滿，隨著修憲工程延宕而快速增加。
具體就目前朝野各黨比較有共識的3個議題來分析，依QuickseeK快析輿情資料庫監測顯示，1月至11月相關修憲提案中，「廢除考監兩院」網路聲量居冠，總聲量近8萬，其次則是「18歲公民權」約4萬。由於6月監察院人事案引發政壇風波，連帶創造一波「廢考監」討論高峰，輿情認為考監兩院定位不明、五權憲法過於浪費公帑，讓修憲廢除的呼聲高；而18歲是否能擁有完整參政權，也是年輕人間的熱門話題，網路討論熱烈。至於「修憲門檻過高」，雖然民間提倡的團體不少，但網路迴響並不熱烈，聲量僅4千，在野黨近日呼籲門檻下修，能否帶動相關討論值得觀察。
從朝野各黨派，在修憲相關議題討論中的網路聲量來看，網路上所有有關「修憲」的討論中，提到立院5黨的聲量合計占超過一半，其中民進黨聲量最高占23.3%，再來是國民黨20.4%、時代力量4.5%、民眾黨與基進黨同為1.7%。
整體來看，5黨合計超過一半以上的討論量，足以顯示在人民心目中，推動修憲工程朝野各黨絕對是責無旁貸。伴隨修憲進度落後，相關負面聲量水漲船高，朝野各黨若不再將立院回歸正軌、讓法案、修憲案進入實質討論，恐怕負評將繼續上攀、辜負人民期待。