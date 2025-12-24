我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉真的媽媽之前曾在劉真的葬禮上露面。（圖／資料照）

▲劉真（右）過世後，辛龍疑和岳父母斷絕關係，家人因此無法與外公外婆見面。（圖／劉真臉書）

歌手辛龍在愛妻劉真逝世5年後，正式宣布復出，唱尾牙商演。但在辛龍復出之際，傳出他與劉真父母的關係在劉真走後早就鬧僵，據說辛龍隱瞞劉真塔位，不給岳父母探望，甚至曾帶著契約上門，要與岳父母斷絕往來，讓岳父母無法見到家人，祖孫情被強制中斷；但辛龍經紀人回應不清楚此事。據《鏡週刊》報導，劉真過世後，親友證實辛龍與劉真父母關係並不佳，辛龍甚至隱瞞劉真骨灰安置的塔位，不讓岳父母祭拜、探望。劉真媽媽只能自己到處打聽，但由於墓園工作人員有簽署保密協議，也無法透露劉真骨灰罈的具體位置。劉真媽媽只好自己尋覓，結果不知是否因母女連心，她在工作人員的線索提示下，打開的第一個塔位就是劉真。劉真媽媽為了能夠時常探望女兒，只能買下旁邊的塔位，透過這種方式才能名正言順進到墓園。另外也有消息人士透露，在劉真過世後的第一個端午節，辛龍曾帶家人前往劉真父母家中吃飯，但他同時也攜帶了一份契約，要劉真父母簽署，內容大致為雙方日後不再往來等等；岳父母也從那時開始，再也無法見到家人，祖孫情被強制切斷。據悉，辛龍這樣做是為了保護家人，因為在劉真過世後，坊間出現許多不實傳聞，包含辛龍隱瞞劉真有188億遺產、婚內出軌等等，誇張謠言影響辛龍與親戚間的關係。辛龍為了家人能有安穩的生活，所以之前選擇神隱5年，就連介紹劉真給他認識的媒人金佩姍也說辛龍已經搬離原本的家，行蹤神祕，僅在過年期間收過他的問候而已。