▲辛龍（如圖）時隔5年露面，辛龍許久未站上舞台。（圖／記者王意馨攝影）

藝人辛龍自從愛妻劉真2020年離世後，整整淡出演藝圈5年，幾乎不再公開露面、活動全面停擺。近日他宣布重新投入歌唱工作，消息曝光後不少粉絲都感動，今（12）日辛龍現身尾牙演出，久違露面看似已漸漸走出陰霾。辛龍許久未站上舞台，今晚他現身曾有辛龍的好友對外提到，他在這5年裡沒有完全封閉自己，而是靠創作陪自己度過最辛苦的日子，如今重新出現在鏡頭前，象徵他已準備好讓人生翻開新篇章，也讓粉絲期待他下一步的舞台能更亮、更穩、更自在。除了辛龍開場表演外，晚會最高潮由影歌視三棲女神曾沛慈壓軸登場，以動人歌聲和舞台魅力陪伴全場同仁嗨翻今晚，為2025畫下最熱血的句點。