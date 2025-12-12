藝人辛龍自從愛妻劉真2020年離世後，整整淡出演藝圈5年，幾乎不再公開露面、活動全面停擺。近日他宣布重新投入歌唱工作，消息曝光後不少粉絲都感動，今（12）日辛龍現身尾牙演出，久違露面看似已漸漸走出陰霾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲辛龍時隔5年露面。（圖／記者王意馨攝影）
▲辛龍（如圖）時隔5年露面，辛龍許久未站上舞台。（圖／記者王意馨攝影）
痛失劉真消失5年　辛龍首度現身尾牙演出

辛龍許久未站上舞台，今晚他現身KPMG安侯建業尾牙，帶來新歌〈一夫當關〉、〈春暖花開〉以及〈愛情釀的酒〉三首歌曲，賣力演出讓全場聽得如癡如醉。

曾有辛龍的好友對外提到，他在這5年裡沒有完全封閉自己，而是靠創作陪自己度過最辛苦的日子，如今重新出現在鏡頭前，象徵他已準備好讓人生翻開新篇章，也讓粉絲期待他下一步的舞台能更亮、更穩、更自在。

除了辛龍開場表演外，晚會最高潮由影歌視三棲女神曾沛慈壓軸登場，以動人歌聲和舞台魅力陪伴全場同仁嗨翻今晚，為2025畫下最熱血的句點。

看更多辛龍新聞：

辛龍消失螢光幕4年！胡瓜親見本人「曝他復出意願」：這點是關鍵

劉真逝世4年現身告別舞會！老母親見追憶畫面落淚　辛龍近況曝光

國標女王劉真逝世5年！辛龍證實回歸演藝圈　親自闢謠再婚傳聞

相關新聞

辛龍消失5年首露面！近照比YA宣告回歸　重啟歌唱活動下一步曝光

大S失而復得又永別、辛龍單身5年拒再婚　演藝圈最深情的3段告別

辛龍睽違5年現身！昔大樂透50元中1.2億　淚喊：是劉真帶來好運

獨／辛龍消失5年復出！前老闆吳宗憲認了願意同台　不計較昔鬧翻