▲夏宇禾身材火辣、外型甜美，身邊不乏許多追求者。（圖／夏宇禾臉書）

▲夏宇禾今年4月時，才被拍到和李聖傑（如圖）互動親暱。（圖／錞藝音樂提供）

▲GINO（左）與夏宇禾（右）曾交往6年，如今退回好友關係。（圖／GINO、夏宇禾臉書）

8點檔女星夏宇禾前年與GINO結束6年情，今年4月曾曖昧李聖傑，但否認交往。近日夏宇禾又被直擊疑有新戀情，她深夜現身台北中山區招待所，與一名白衣男子互動親暱，不僅依偎、擁抱，還多次接吻。據悉，該名男子家境優渥、交友圈廣泛，但已是已婚人夫。針對不倫戀一事，夏宇禾目前尚未回應。據《CTWANT》報導，夏宇禾上月12日凌晨1點多，步出台北某招待所，身旁跟著一名白衣男子，兩人似乎都有點醉意，腳步搖搖晃晃，身體幾乎貼在一起。隨後夏宇禾與白衣男在門口糾纏許久，她一度含情脈脈看著對方，白衣男也忍不住親吻夏宇禾臉頰，最後兩人甚至嘴對嘴接吻，不顧旁人眼光調情。後來在分別前，白衣男與夏宇禾還給了彼此深深的擁抱，期間夏宇禾更對白衣男使出「摸頭殺」，雙方關係感覺不單純。最後白衣男送夏宇禾上車後，自己則是步行離開現場。據悉，該名白衣男來頭不小，是地方望族的富三代，但尷尬的是，他已經結婚，社群上也有多張與妻子的生活照，顯然夏宇禾應該也知道男方已婚的身分，這下不倫戀被拍到鐵證，夏宇禾處境恐怕會很難堪。而這名白衣男今年4月也有出現在夏宇禾與李聖傑被拍到的那場聚會上，當時夏宇禾與李聖傑不時擁抱甚至靠在一起，互動感覺很親暱，一旁的女星張家瑋與白衣男似乎也見怪不怪，各自發呆、滑手機，被形容像是電燈泡。怎料如今白衣男成了夏宇禾的新歡；今年32歲的夏宇禾曾演過8點檔《風水世家》、《嫁妝》，過去曾和男星GINO交往6年，但在2023年傳出分手；不過雙方似乎還是維持好友關係，今年GINO還被拍到進出夏宇禾的家中。據悉，只要夏宇禾出遠門，GINO或是好友張家瑋就會幫忙去她家接愛犬來照顧，由此可見GINO和夏宇禾並未鬧翻。