八點檔女星夏宇禾因演出《風水世家》爆紅，陸續拍攝《嫁妝》、《多情城市》等作品，會賺又懂得投資的她，25歲就買了賓士車，2021年夏宇禾抱著投資心態，先後在新竹、林口買了兩間房，自己則在台北租房，雖每個月光是繳房貸、租金就要15萬，但總資產也有上千萬，算是演藝圈小富婆。而過去她在節目中強調自己不用靠男生養，還曾被前男友詐騙30萬，當時急著斬斷孽緣也未向對方討回。
夏宇禾是隱形富婆 32歲擁2房1賓士車
夏宇禾出道後持續拍戲，再加上業配，收入相當不錯，而開始賺錢後，她也懂得投資，除了媽媽幫她投資股票，在疫情期間開始研究虛擬貨幣，透露賺了1倍、進帳幾十萬。32歲的夏宇禾在25歲時就買了賓士車，並接連在新竹、林口買房，新竹的房子給媽媽住，而林口的則是預售屋，自己在台北租房，每個月狂燒15萬。
夏宇禾不靠男生養 慘遭前男友詐騙30萬
夏宇禾很有賺錢能力，表示自己不用靠男生養，但她卻曾被前男友詐騙30萬，對方後來出國，夏宇禾說：「我不想要跟他有任何關係，反正也拿不回來，我後來就想說算了，趕快斷了這段孽緣，這個錢我再賺就好了。」
除此之外，夏宇禾對另一半還很大方，她在節目中分享，某任男友曾說自己沒錢，自己就讓對方從她皮包裡拿錢，「一開始他比較客氣，從500開始拿，說要去買豆花，但這500（拿）去買豆花就沒回來了，找的錢也不會還我」，對方後來竟開始拿她的錢去夜店等場所，在女生面前裝闊。
直到有一天，夏宇禾睡醒發現網銀跳出轉帳通知，沒想到竟是該名前男友將她戶頭裡的3萬塊轉到自己的帳戶，讓夏宇禾氣到發抖。
夏宇禾感情狀態備受關注，根據《CTWANT》報導，近日夏宇禾被拍到酒局結束後，與一名富三代人夫互動親密，她不僅倒在男方懷中，甚至還回應香吻，又親又抱讓人好奇雙方關係，而對於週刊爆料，夏宇禾暫時未有回應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
夏宇禾出道後持續拍戲，再加上業配，收入相當不錯，而開始賺錢後，她也懂得投資，除了媽媽幫她投資股票，在疫情期間開始研究虛擬貨幣，透露賺了1倍、進帳幾十萬。32歲的夏宇禾在25歲時就買了賓士車，並接連在新竹、林口買房，新竹的房子給媽媽住，而林口的則是預售屋，自己在台北租房，每個月狂燒15萬。
夏宇禾不靠男生養 慘遭前男友詐騙30萬
夏宇禾很有賺錢能力，表示自己不用靠男生養，但她卻曾被前男友詐騙30萬，對方後來出國，夏宇禾說：「我不想要跟他有任何關係，反正也拿不回來，我後來就想說算了，趕快斷了這段孽緣，這個錢我再賺就好了。」
除此之外，夏宇禾對另一半還很大方，她在節目中分享，某任男友曾說自己沒錢，自己就讓對方從她皮包裡拿錢，「一開始他比較客氣，從500開始拿，說要去買豆花，但這500（拿）去買豆花就沒回來了，找的錢也不會還我」，對方後來竟開始拿她的錢去夜店等場所，在女生面前裝闊。
直到有一天，夏宇禾睡醒發現網銀跳出轉帳通知，沒想到竟是該名前男友將她戶頭裡的3萬塊轉到自己的帳戶，讓夏宇禾氣到發抖。
夏宇禾感情狀態備受關注，根據《CTWANT》報導，近日夏宇禾被拍到酒局結束後，與一名富三代人夫互動親密，她不僅倒在男方懷中，甚至還回應香吻，又親又抱讓人好奇雙方關係，而對於週刊爆料，夏宇禾暫時未有回應。