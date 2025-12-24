我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇禾（如圖）因演出八點檔《風水世間》爆紅，出道至今桃花不斷。（圖／夏宇禾臉書）

女星夏宇禾感情狀態受到關注，前年跟男星GINO（蔡東威）結束6年情，日前才遭爆與情歌王子李聖傑私下互動親密，近日又遭週刊拍到深夜進出招待所，與已婚人夫緊擁、親吻行為曖昧。今（24）日稍早，夏宇禾發聲道歉，表示因為喝酒造成的錯誤，對家人和社會大眾感到很抱歉。對於報導中她親吻已婚人夫，夏宇禾回應，對他並沒有任何特殊想法，「但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當」。夏宇禾近日被週刊拍到，酒局結束後與一名富三代人夫互動親密，她不僅倒在男方懷中，甚至還回應香吻，雙方互動曖昧引發熱議。稍早，夏宇禾發聲道歉，對浪費社會新聞和版面感到抱歉，她說：「錯就是錯，我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉。」關於媒體拍到她與男子互動親密，夏宇禾透露與對方是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，「但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」。另外，夏宇禾強調一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生。夏宇禾因飾演八點檔《風水世間》展開知名度，漸漸受到關注，前年她跟男星GINO（蔡東威）結束6年戀情，今年才遭爆與情歌王子李聖傑私下互動親密，緋聞鬧得沸沸揚揚。事後雙方經紀人火速回應，強調只是普通朋友聚會，夏宇禾事後受訪時則坦言目前單身，坦言當天被拍到其實是「喝多了短暫斷片」，兩人只是見面打招呼，後來也沒有再聯絡。