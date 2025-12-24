我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇禾（右）的姊姊和她一樣擁有火辣身材。（圖／夏宇禾TikTok）

女星夏宇禾和男星GINO（蔡東威）結束6年感情後，日前被爆和情歌王子李聖傑深夜貼貼，近日她在被拍到深夜進出招待所，跟富三代人夫抱抱接吻，擁有漂亮長相火熱身材的她，19歲時出道，《風水世家》等八點檔的反派角色爆紅，從小學舞的她還曾獲得演藝圈舞后稱號，而她的家人也不簡單，姊姊同樣擁有超火辣身材，讓許多粉絲直呼「基因太強大！」夏宇禾從小學舞，紮實的舞蹈底子讓她在舞台上總是特別亮眼，也因長期訓練練就一身勻稱又火辣的好身材，她不僅自己曲線吸睛，親姊姊同樣擁有超好身材，姐妹倆曾在鏡頭前合體熱舞，身穿同款細肩帶上衣與牛仔熱褲，大方展現性感線條，畫面曝光後讓不少粉絲直呼太犯規。19歲時，夏宇禾透過出演八點檔《風水世家》正式出道，在劇中飾演「家芬」一角迅速累積知名度，隨後陸續演出《嫁妝》、《實習醫師鬥格》、《多情城市》，憑藉自然細膩的演技，成功將角色詮釋得活靈活現，人氣持續攀升。不僅如此，夏宇禾也曾參加《舞力全開》選秀並奪下冠軍，之後在「明星舞王舞后前進小巨蛋第一屆」比賽中再度拿下總冠軍，舞蹈實力備受肯定，堪稱演藝圈的實力派舞后。夏宇禾的感情狀況也是受到許多關注，她和大她13歲的男星Gino交往6年，於2023年宣布分手，雙方退回朋友關係，但之後仍不時被目擊同進同出，讓外界對兩人的關係霧裡看花。今年4月，她又被拍到與52歲「情歌王子」李聖傑深夜互動親密，不僅緊貼還有擁抱、親吻畫面，緋聞一度鬧得沸沸揚揚，事後雙方經紀人火速出面澄清，強調只是普通朋友聚會，夏宇禾隨後受訪也坦言目前單身，並解釋當天因喝多了短暫斷片，只是碰面打招呼，之後雙方也沒有再聯絡。