下雪後家門出現「憔悴浪橘」　肉球抵著玻璃：讓我進去！

去年的情人節這天,加拿大魁北克省地區天寒地凍、外面佈滿了積雪,一隻流浪橘貓來到一戶民宅的後院,伸出手在門前抓著、似乎在懇求人類開門讓牠進去避寒,女屋主Jaelle見到這隻又冷又餓的橘貓,於心不忍立刻開門讓牠進來。

▲拜偷!讓本喵進去好嗎?(圖/FB@One cat at a time)

▲這隻浪橘看起來歷經風霜(圖/FB@One cat at a time)

這隻橘貓面容憔悴又虛弱,女屋主Jaelle向當地救貓團體「One Cat At a Time」尋求幫助,雖然One Cat At a Time原本都是救援無家可歸的小貓,但這隻橘貓可憐兮兮的模樣任誰都非常心疼,救貓團體決定打破原則出手相救。橘貓在動物醫院被檢查出一連串的身體狀況,年齡大約6-7歲沒有晶片、沒有結紮,牠患有貓愛滋、上呼吸道感染與牙齒疾病、而且身體都是跳蚤,非常虛弱不得不住院治療。牠被取名為阿斯蘭(Aslan),至於牠為何會在街頭流浪,只能說是一個謎。



▲嗚嗚……倫家好怕!(圖/FB@One cat at a time)

▲在救貓團體的幫助下,橘貓住院治療(圖/FB@One cat at a time)

阿斯蘭在動物醫院得到妥善的治療,身體恢復元氣許多,當牠出院後很幸運被有一面之緣的女屋主Jaelle收編,讓牠可以在新家繼續休養,雖然我們無法得知阿斯蘭是否曾有過溫暖的家,但現在牠總算擁有一個屬於自己永遠的家,再也不用在外面流浪討生活,現在總算能過上豐衣足食的喵生,還很幸運交到一隻貓朋友克利奥(Cleo)陪伴牠度過療養的時間呢!(編輯:楊釆蓉)

▲出院後很幸運被女屋主領養(圖/FB@One cat at a time)

▲在新家開啟幸福喵生(圖/FB@One cat at a time)