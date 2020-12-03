東北風影響雨狂下！今冷空氣增強　北台灣低溫下探14度

今（3）晨冷空氣增強，北台低溫大致較昨晨略降1度左右，苗栗以南因「輻射冷卻」減弱，低溫反較昨晨回升。氣象專家吳德榮指出，今、明兩天仍受「東北季風」影響，冷空氣增強，桃園以北濕冷，中南部白天舒適早晚微冷；北台灣平地最低氣溫將降至14度左右，應注意保暖。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今晨仍呈現「東北季風」的天氣，北海岸、大台北山區及東北部有明顯降雨，花東亦有局部雨；而中南部山區的局部零星飄雨，則為南方對流雲系向北輸送的中層雲，伴隨微弱降水回波所造成的。

▲吳德榮指出，今（3）晨仍呈現「東北季風」的天氣，北海岸、大台北山區及東北部有明顯降雨。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，今、明(3、4日)兩天仍受「東北季風」影響，大台北及東半部有局部短暫雨，桃園多雲偶有零星飄雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。因南方中層雲系北移、中南部為多雲時晴、近山區有偶飄零星小雨的機率。今、明兩天冷空氣增強，桃園以北濕冷，中南部白天舒適早晚微冷；北台灣平地最低氣溫將降至14度左右，都會區約可降至15、16度，應注意保暖。今日各區平地氣溫如下：北部14至19度、中部16至28度、南部17至28度、東部15至26度。

根據最新模式模擬顯示，周六至下周三（5至9日）冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升；但盛行「東北季風」，迎風面的大台北及東半部持續為易降雨的型態；背風面的中南部：週六、日晴朗穩定，清晨因「輻射冷卻」而有低溫、日夜溫差大；下周一（7日）至周三則因有稀疏的中層雲由南方移入，中南部轉為多雲時晴、近山區有偶飄零星小雨的機率；仍為白天舒適微熱、早晚涼的天氣。（編輯：許苡晴）