▲ Porsche Taycan 純電跑車正式登台，三車型 473 萬起

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自 2018 年成立以來便開始為 Taycan 的到來進行規劃，2020 年是一個重要的里程碑。在充電方面，Taycan 車主享有 24 個月保時捷充電服務會員資格，可免費使用設置於台灣東、西岸的 8 個高速充電站；此外，台灣保時捷還與大型購物中心、渡假中心、觀光景點與高爾夫球場合作，設置 19 個目的地充電站。

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截至今年底，全台將完備共計 49 個充電樁，加上 1,500 餘座公共充電站。除了持續於 2021 年擴大佈建高速充電與目的地充電網絡外，台灣保時捷更開發專屬充電服務應用程式（Charging Service App）讓充電更加便利，其功能包含：完整充電網地圖、實時更新的充電樁空位數、充電站導航、家人&朋友帳戶以及一鍵熱線服務即可獲得專業充電協助。值得一提的還有，專門為 Taycan 車主獨家設置的專屬 Line 帳戶，每週 7 天由專業團隊於營業時段內隨時待命，提供車主相關服務。



【全新Taycan車系預售價】



Taycan Turbo S NTD 8,000,000 元起



Taycan Turbo NTD 6,600,000 元起



Taycan 4S NTD 4,730,000元起





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性能與效能





旗艦車款 Taycan Turbo S 結合超增壓（Overboost）與彈射起步功能，可輸出動力高達761 PS（560 kW），Taycan Turbo 則為 680 PS（500 kW），而 Taycan 4S 標準配備雙層高性能電池，最大輸出可達 571 PS（420 kW）。Turbo S 及 Turbo 車型極速可達 260 km/h，4S 車型則為 250 km/h。在 0 – 100 km/h 加速上，Taycan Turbo S 僅需 2.8 秒，Taycan Turbo 可在 3.2 秒內完成，Taycan 4S 則可於 4 秒內完成。至於續航里程，Turbo S 車型高達 412 km，Turbo 車型則超過 450 km，而 4S 車型可達 463 km （皆符合 WLTP 數據） 。





相較一般電動車配備 400 V動力系統，Porsche Taycan 為首款搭載 800 V 動力系統的量產車款。這對 Taycan 駕駛而言是極大的優勢：僅需 5 分多鐘便能透過高速充電站的直流電，充電至 100 km續航力 （ WLTP 數據） 。在理想狀況下，電池從 5 % 充電至 80 % 僅需 22.5 分鐘，充電功率更高達 270 kW。高性能電池系統（Performance Battery Plus）的鋰電池輸出功率高達 93.4 kWh。此外，車主也可在家透過最高 11 kW功率的交流電輕鬆充電。





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延續保時捷 DNA 的嶄新外觀

Taycan 以極簡純粹的美學風格，同時保留不容認錯的保時捷設計 DNA。車頭視覺效果極其寬闊扁平，更強調俐落的雙翼弧線。車身輪廓以往車尾後掠的運動化線條作為主軸，明顯的側面弧線也是 Taycan 的特點之一。洗鍊的座艙、內收的後擋風玻璃及雙翼突出的肩線提升了車尾視覺感受，呼應保時捷經典設計理念。0.22 的風阻係數賦予 Taycan 絕佳效能表現與續航力。





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寬帶狀螢幕的獨特內裝設計

Porsche Taycan 儀錶配置以全新設計與清楚明瞭座艙結構，象徵新時代的開端。獨立曲面設計的儀錶板構成前方中控台至高點，陳設以駕駛為中心並確保所需資訊一目瞭然。中央 10.9 吋資訊娛樂顯示幕與可選配的乘客顯示幕相結合形成黑色玻璃面板，視覺上與內裝融為一體。操作介面均為 Porsche Taycan重新設計，大幅減少實體按鍵與旋鈕，以直覺化觸控操作及語音辨識功能取代，僅須說出「Hey Porsche」指令即可啟動操作。





Taycan 的內裝除傳統皮革與布料材質外，更首次提供「非皮革」內裝，提供多種運用高科技環保概念開發的材質選項，與純電動車環保永續的理念不謀而合。「足部空間」，亦即後座足部空間的電池下凹處，確保後座舒適並賦予跑車經典的低矮坐姿。Taycan 也提供兩處行李廂：前行李廂具備 81 升的容積，後廂則提供 366 升。





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創新的驅動馬達與二速變速箱





Taycan 屬於四輪驅動車款，於前軸與後軸分別搭載一具效能極佳的電動馬達。Taycan 功率輸出源自永磁同步馬達的高效能，而電子機械、變速箱及脈衝變壓器分別整合成一具精巧的驅動模組，提供現今市面上最高的功率密度（每公升封裝空間的輸出功率）。





Taycan 電動馬達中有一特殊的「髮夾型繞組」，髮夾技術使電線緊密包覆定子，在有限的體積內增加銅線數，達到相同容積中能夠輸出夠高的動能輸出與扭力目標。Taycan 的後軸具備保時捷創新研發的二速變速箱。第一檔提供 Taycan 更高加速力道，有助於靜止起步；齒比綿長的第二檔即便在高速行駛時，仍確保高效率及功率儲備。





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以中央網路控制的底盤系統

Taycan 底盤使用中央網路控制系統，內建的保時捷 4D 底盤控制系統可即時分析並同步所有底盤系統。三車型皆標配創新底盤系統包含主動式三氣室氣壓懸載系統，附保時捷主動式懸載調整系統（PASM）電子阻尼控制系統。配備兩具電動馬達與動能回收系統的四輪驅動控制系統是獨特的嶄新技術，高達 265 kW 的輸出功率使 Taycan 的動能回收功率遠高於大部分同級車款，駕駛測試數據顯示約 90% 的日常煞車得以透過電動馬達執行，無需啟動車輪煞車。