婦罹五十肩「卡關」　生活無法自理

台中65歲徐女士近半年左側肩膀疼痛，不但無法順利穿內衣，睡覺時得避開左肩疼痛處，甚至揮手角度幾乎只能平舉，赴醫檢查發現原來是關節沾黏及滑囊炎合併五十肩，所幸透過「關節囊擴張合併關節鬆動術」免開刀治療，大幅改善徐女士的生活品質。

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亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱表示，患者最初透過超音波檢查發現旋轉肌袖受損、鈣化，接受復健、中醫、體外震波等保守治療半年，但狀況改善程度並不明顯，尤其手臂活動角度有限，如手臂朝前平舉向上僅稍微超過90度、前臂內轉60度、外轉30度，使徐女士左手活動度嚴重受限，幾乎無法自理生活。

林琮凱指出，徐女士輾轉到骨科門診檢查後，確診為五十肩合併滑囊炎，五十肩又稱冰凍肩，醫學上稱「沾黏性肩關節囊炎」，好發於長期需使用肩關節勞力、反覆肩部疼痛發炎、肩部骨折或曾接受肩部手術後的病人，另外，甲狀腺機能異常、帕金森氏症及糖尿病，也有可能引起五十肩。

五十肩主要是因肩關節囊內沾黏，使得原本可以活動自如的關節，猶如被膠水黏住一般，進而出現手臂向前向上舉角度有限、睡覺壓到肩膀會痛、天冷時肩膀不舒服、女性穿脫內衣有困難等，使得許多患者愈怕痛，愈不敢活動，導致肩部沾黏更嚴重。

林琮凱建議，五十肩患者若接受復健、藥物、中醫等保守治療後卻無明顯改善時，可考慮藉由非傳統開刀且無傷口的「關節囊擴張合併新式關節鬆動術」治療，醫師會先讓患者熟睡，經局部施打藥液將肩關節囊沾黏處撐開，再以特殊手法鬆動肩關節，拉開沾黏的軟組織，術後配合復健治療維持括動度，徐女士能自行穿內衣，睡覺時也不必擔心壓迫肩關節，生活品質大幅提升。

林琮凱提醒，患者術後應避免害怕疼痛而不活動，若愈不活動，愈可能造成關節僵硬。針對五十肩的患者，因每個人病程不同，會視其症狀建議不同的治療方式，無論採取哪一種治療方式，仍要繼續配合復健，才能有效舒緩及改善症狀。

亞大醫院脊椎暨疼痛治療中心由復健科、骨科、神經外科、中醫等四大科別組成，針對罹患肩部疼痛、五十肩、肩關節沾黏等肩關節疾患的民眾，透過X光、超音波和核磁共振檢查，並制定個人化醫療計畫，若是透過保守治療效果不彰，則可至骨科進行影像導引關節擴張合併新式關節鬆動手術，協助患者盡速恢復正常關節活動度。