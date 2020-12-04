「你我不住在同一星球上」中國信託引領穿梭五大星球魅力

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「你我不住在同一星球上」中國信託引領穿梭五大星球魅力

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-04 18:00:00

▲中國信託貴賓之夜今（3）日晚間於北美館舉辦，中信金控總經理吳一揆（左三）、行政長高人傑（右六）、中信銀行法金暨國際事業執行長楊銘祥（左一）、個人金融副執行長楊淑惠（左二）、中國信託文教基金會董事長馮寄台（左四）、北美館館長林平（左五）、策展人馬汀‧圭納（右五）、公眾計畫策展人林怡華（右三）以及參展藝術家們一同參與。(圖／中信銀行提供)
▲中國信託貴賓之夜今（3）日晚間於北美館舉辦，中信金控總經理吳一揆（左三）、行政長高人傑（右六）、中信銀行法金暨國際事業執行長楊銘祥（左一）、個人金融副執行長楊淑惠（左二）、中國信託文教基金會董事長馮寄台（左四）、北美館館長林平（左五）、策展人馬汀‧圭納（右五）、公眾計畫策展人林怡華（右三）以及參展藝術家們一同參與。(圖／中信銀行提供)

2020台北雙年展以「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet）為主題，開啟人類與環境的思辨探討，北美館變身模擬天體運動的「星象廳」，打造出五大星球帶領觀展者審視不同價值觀帶來的分歧。中信銀行3日晚間舉辦中國信託貴賓之夜，邀請近160位中國信託銀行貴賓，透過五大星球之當代藝術體驗，審視氣候變遷、政治及經濟等ESG重大議題所產生之衝突碰撞及對話。

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當日北美館館長林平、策展人馬汀‧圭納等藝文人士、藝術家們，為現場來賓一一解說，引領穿梭「全球化星球」、「維安星球」、「脫逃星球」、「實地星球」及「另類重力星球」五大星球，以深入淺出的方式說明創作源起與意涵。

▲2020台北雙年展打造出五大星球審視不同價值觀帶來的分歧，北美館館長林平（右一）為中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（中）及中國信託文教基金會董事長馮寄台（左）解說展品。(圖／中信銀行提供)
▲2020台北雙年展打造出五大星球審視不同價值觀帶來的分歧，北美館館長林平（右一）為中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（中）及中國信託文教基金會董事長馮寄台（左）解說展品。(圖／中信銀行提供)

北美館館長林平表示：「特別感謝中國信託文教基金會力挺，讓台北雙年展彷彿多了一雙翱翔的翅膀，可以飛到更遠的地方，『叫好』的展一定『叫座』！」中信文教基金會馮寄台董事長開玩笑說，第一次在北美館封館之後進來，讓他想起電影「博物館驚魂夜」，讓全場觀眾哈哈大笑，他澄清今天沒有要大鬧美術館，而是要跟大家一起「星球奇航」！

中國信託金融控股公司總經理吳一揆、行政長高人傑、中信銀行法金暨國際事業執行長楊銘祥、個人金融副執行長楊淑惠、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託文教基金會董事長馮寄台及近160名貴賓沉浸其中，細細探索來自27個國家及地區、57位參與者及團隊的藝術創作。

▲中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（右）、中國信託文教基金會董事長馮寄台（中）及中信金控行政長高人傑（左）至北美館夜遊探訪2020台北雙年展五大星球。(圖／中信銀行提供)
▲中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（右）、中國信託文教基金會董事長馮寄台（中）及中信金控行政長高人傑（左）至北美館夜遊探訪2020台北雙年展五大星球。(圖／中信銀行提供)
地球暖化及氣候變遷已是當代緊迫的生存議題，對全球帶來劇烈影響，身為台灣最具影響力的金融機構之一，中國信託透過金融業的核心競爭力，協助解決社會問題並促進低碳轉型。2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」所重視及關注的永續議題，在新冠肺炎仍未平穩的今日，正好讓你我有更深刻的省思，以更積極的態度面對人與環境如何共好。
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