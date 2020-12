「你我不住在同一星球上」中國信託引領穿梭五大星球魅力

2020台北雙年展以「你我不住在同一星球上」(You and I Don’t Live on the Same Planet)為主題,開啟人類與環境的思辨探討,北美館變身模擬天體運動的「星象廳」,打造出五大星球帶領觀展者審視不同價值觀帶來的分歧。中信銀行3日晚間舉辦中國信託貴賓之夜,邀請近160位中國信託銀行貴賓,透過五大星球之當代藝術體驗,審視氣候變遷、政治及經濟等ESG重大議題所產生之衝突碰撞及對話。

當日北美館館長林平、策展人馬汀‧圭納等藝文人士、藝術家們,為現場來賓一一解說,引領穿梭「全球化星球」、「維安星球」、「脫逃星球」、「實地星球」及「另類重力星球」五大星球,以深入淺出的方式說明創作源起與意涵。

▲2020台北雙年展打造出五大星球審視不同價值觀帶來的分歧,北美館館長林平(右一)為中國信託慈善基金會董事長辜仲諒(中)及中國信託文教基金會董事長馮寄台(左)解說展品。(圖/中信銀行提供)

北美館館長林平表示:「特別感謝中國信託文教基金會力挺,讓台北雙年展彷彿多了一雙翱翔的翅膀,可以飛到更遠的地方,『叫好』的展一定『叫座』!」中信文教基金會馮寄台董事長開玩笑說,第一次在北美館封館之後進來,讓他想起電影「博物館驚魂夜」,讓全場觀眾哈哈大笑,他澄清今天沒有要大鬧美術館,而是要跟大家一起「星球奇航」!





中國信託金融控股公司總經理吳一揆、行政長高人傑、中信銀行法金暨國際事業執行長楊銘祥、個人金融副執行長楊淑惠、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託文教基金會董事長馮寄台及近160名貴賓沉浸其中,細細探索來自27個國家及地區、57位參與者及團隊的藝術創作。