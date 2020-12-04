這什麼魔術？徹底翻玩又七人又斜板的LUXGEN URX 7人座樂活款！

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這大概是有史以來滿足最多需求的車了吧？
LUXGEN URX真算得上車壇的驚嘆號！早在去年甫發表，規規矩矩的4,725mm車長與2,720mm軸距便能帶來七人設定而且還都不錯的乘坐表現，而今年中旋即再推具備斜坡板設計的5+1樂活款，無論休閒用具、玩樂道具或者助行輪椅輕鬆就能一次搞定，當我們以為LUXGEN應該已經玩到淋漓盡致的時候，冷不防又看到URX 7人座樂活款就這麼橫空出現在眼前，兼容7人座與5+1樂活款兩者優勢的組合，著實讓人拍案叫絕。
當然買車不似健達出奇蛋，一次滿足多個願望之餘，對應真切需求才是硬道理，關於這點年約三、五十如我輩者理應最清楚，眼前總希望能夠陪著孩子一天天長大，當然同樣企盼髮鬢漸白的父母能夠同享天倫，這時URX 7人座樂活款簡直就像專為台灣家庭量身訂做而來，不但能夠滿載一家三代快樂共遊，同時無論、推車、帳篷、單車、衝浪板、獨木舟等各式器材也都能輕鬆上車，甚至專屬輪椅固定座也能讓不良於行的長者輕鬆出門，不管你的家庭成員是幾大幾小或是幾狗幾貓，一車就能一次全部搞定，想當愛玩野男孩或是顧家好男人，決定權完全操之在己！
七人座+斜坡板到底怎麼變出來跟塞回去？
說完訴求面，翻出記憶中童年最愛的機器人或變形鉛筆盒就知道，老男孩們最愛的，莫過於各種的拆解與組合，所以什麼動力配備的先擺一邊，直接打開尾門，就為了好好瞭解URX 7人座樂活款究竟是怎麼將七人座與斜坡板一次塞進車廂裡頭的。
簡單說，URX 7人座樂活款基本架構仍依循5+1樂活款的後下斜坡板設計，全部關起來，一般人根本看不出內有乾坤，只覺就是台正在潮流浪頭上的漂亮SUV，一旦開啟尾門與可延伸的斜坡板，則立刻搖身一變成為無窮歡樂的遊樂伴侶，這時若將第三排座椅收疊，行李廂依舊保有寬裕空間容得下各式各樣物件，但倘若有六或七人乘載需求，只需將底板的固定釦蓋板開啟並拉出前後固定釦，按步驟解開左右兩側座椅勾環且將椅腳卡進底板固定釦上，而後翻出椅背拉起頭枕即可完成，過程不僅不費吹灰之力，甚至堪稱最便捷好用的設計，整體機構的固定也相當紮實牢靠與人十足信心，而此時第三排座椅下方與後方依舊保有相當的空間，並不因斜坡板的設置而讓車內行李無處可放，即便滿載七人同行，隨身物件依舊有家可歸。
七人座空間會為了樂活而縮減？
在反覆玩著第二、三排座椅的收折與展開當口，心中浮現的好奇是，那麼空間與乘坐表現是否因而受限？坐而言不如起而行，我們同時向LUXGEN借了輛URX 7人座旗艦款，就為好好檢證一下URX 7人座樂活款第三排表現是否同樣出色，實際量測數據如下表，需註明的是由於兩款URX的第二排座椅皆可前後滑移，因此無論第二排與第三排甚至行李廂縱深都會有最大與最小兩個成績，此外兩車駕駛座皆是以171cm的身高為調整標準，由此方可得到最客觀的數據。
從實測表可知由於URX 7人座樂活款與7人座旗艦款在第二排之前座椅設計皆相同，因此數據一模一樣早在預期之中，有趣的是雖然第三排座椅設計各有巧妙，URX 7人座樂活款採左右兩側收納而URX 7人座旗艦款則是標準收折方式，但兩者的第三排空間數據卻依舊大致相同，甚至URX 7人座樂活款還有著令人喜出望外的1~2cm微幅優勢，整體看來只有行李廂空間因置入斜坡板而有其差異性，然而充其量也僅是收折後斜坡板厚度的區區5cm左右而已，更別說因斜坡板可放倒因而擁有超高130.5cm的行李廂開口，要放什麼大東西進去，對URX 7人座樂活款來說全都輕而易舉。
URX 7人座樂活款究竟怎麼樂活？
好了，既然擁有這麼多變又好放的空間與設計，究竟要拿來怎麼運用才算真正的樂活？我們集思廣益差不多把所有能玩的都想過一遍，有些很難示範，像是拉出兩隻毛毛的黃金獵犬就是好例子，畢竟誰會隨隨便便把心愛的毛孩子借人？
所幸身邊仍有不少道具可以玩，包括全尺寸公路車與手拉車都能超輕鬆的拉近拉出好不快活，其他一切有輪子的東西不管登山車、手推車、電動自行車、兒童學步車、娃娃車也都能輕鬆塞進URX 7人座樂活款的行李廂裡，至於沒有輪子的，像是賣場大血拼或是全套露營野炊用具發電機也因著坡度低緩的斜坡道只需「走」進行李廂即可取置，過程全不費吹灰之力，別忘記這斜坡板還別出心裁具備桌腳套件得以架出一張大桌，無論停樹下浪漫午茶野餐，又或是靠溪邊坐著垂釣泡腳，甚至秋高氣爽鋪上薄墊小憩，總之除了想像力，說真的，已沒有什麼足以侷限URX的極限！