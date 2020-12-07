後疫時代國旅市場發燒，交通部參山國家風景區管理處趁勢推動部落輕旅行，提供遊客另一種選擇，由和平區松鶴部落「泰好玩獵人工作坊」，結合在地民宿、餐飲業者規畫的部落文化體驗之旅，可以透過泰雅故事牆導覽、狩獵射擊、部落闖關及品嘗泰雅風味餐等，暢遊部落景點外，更深入認識不同族群傳統文化之美。

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▲疫情邊境管制，不能出國悶久了，上山踏青挑戰體能讓部落旅行跟著發燒，成為國旅新選擇。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

× ▲疫情邊境管制，不能出國悶久了，上山踏青挑戰體能讓部落旅行跟著發燒，成為國旅新選擇。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

2年前，部落青年黃志祥等7人返鄉成立「泰好玩獵人工作坊」後，即致力推動松鶴部落觀光，希望重振泰雅文化﹔黃志祥表示，松鶴部落以泰雅族為主，時代變遷，很多泰雅傳統技藝已快速流失，如織布技藝、口簧琴及竹編工藝等。

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▲台中和平松鶴部落獵人體驗營「泰好玩」，勇士試煉闖關之一，負重爬坡真是大挑戰，讓大男人也不禁暗稱「硬斗」。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

× ▲台中和平松鶴部落獵人體驗營「泰好玩」，勇士試煉闖關之一，負重爬坡真是大挑戰，讓大男人也不禁暗稱「硬斗」。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

2年來「泰好玩」深度體驗活動贏得口碑，串聯鄰近裡冷部落、南勢部落、哈崙台部落，利用各部落天然資源打造遊程亮點，吸引更多族入加入外，連旅居外地泰雅族耆老都被他們的用心感動，傾囊傳授泰雅傳統竹筒琴技藝，現已成為部落主要表演項目之一。



▲和平南勢部落推廣部落風味餐，溪魚、山豬肉加上香蕉飯，讓都市遊客讚聲不斷。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

× ▲和平南勢部落推廣部落風味餐，溪魚、山豬肉加上香蕉飯，讓都市遊客讚聲不斷。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

黃志祥說，松鶴部落位於大甲溪畔，幅員不大，自然生態與部落文化豐富，很適合推動部落深度旅行，透過「泰好玩獵人體驗營」遊程，遊客漫步部落一一巡禮，從彩繪的故事牆了解泰雅歷史文，參觀昔日伐木工人居住的檜木板屋、體驗鋸木樂趣，還有成排的五葉松林道，綠意盎然，有助紓解因疫情悶在家裡的苦悶。





壓軸是結合APP科技設定的闖關遊戲，體力好的可以挑戰「勇士試煉」，舉凡狩獵射擊、負重爬坡、鋸木頭及拉弓射箭等，融入競賽元素，體驗泰雅族成年禮必經的考驗，闖關成功還有紋面儀式，讓遊客體驗榮譽與新鮮感，回響熱烈。



▲耆老傾囊傳授泰雅傳統竹筒琴技藝，現已成為部落主要表演項目之一。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

× ▲耆老傾囊傳授泰雅傳統竹筒琴技藝，現已成為部落主要表演項目之一。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

黃志祥也表示，不同部落有不同遊程亮點，在南勢部落由耆老指導製做香蕉飯，將浸泡5小時的圓糯米攪拌香蕉泥，用香蕉葉包裹後蒸煮1小時，香甜軟糯滋味讓人驚艷。耆老說，這是長者智慧，利用吃不完的香蕉製做，就像現今的便當或飯糰，男人狩獵必帶糧食。

▲後疫國旅新亮點─松鶴部落獵人體驗營「泰好玩」，部落青年黃志祥導覽部落自然生態。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

× ▲後疫國旅新亮點─松鶴部落獵人體驗營「泰好玩」，部落青年黃志祥導覽部落自然生態。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.7)

基於經濟共享概念，遊程規畫也將部落民宿與商家納入，適合包裝2天一夜行程，希望藉由推動部落觀光，增加部落族人就業機會，人潮帶來錢潮活絡部落經濟外，更期待遊客能因深入體驗部落生活，進而尊重不同族群文化。