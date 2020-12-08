陳喬恩穿情侶裝替富二代男友慶生　「俏皮願望」笑翻粉絲

41歲的藝人陳喬恩去年在陸綜《女兒們的戀愛2》中，與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）擦出愛火，小倆口每逢節日也都會過透過社群平台上放閃，日前適逢Alan生日，陳喬恩除了率先幫他許下生日願望之外，2人還穿上情侶裝慶生，甜蜜模樣閃眾人。

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對於許久未談戀愛的陳喬恩來說，這次大方認愛的戀情備受關注，昨（7）日她在IG上發文替男友許下生日願望：「生日快樂Alan，希望我永遠貌美如花，身材火辣、狂吃不胖、聰明可人、男朋友疼，生日願望我都幫你許好了，我好貼心。」每個願望都離不開自己，俏皮、可愛的方式獲得粉絲們喜愛：「很可以，都已經實現了」、「哈哈哈，這到底是誰的願望」、「這願望此刻開始生效了」、「這樣幫忙許願的方式我要學起來，果然是神來一筆的聰明仙女」。

值得注意的是，從Alan曬出的閃照中可以看到，他和陳喬恩分別穿上淺藍色和粉紅色的情侶裝，畫面相當溫馨，Alan也以英文寫下：「Pink and Blue, Roosters and Geese.It’s a blessed day today and let’s spread some positivity！（粉色與藍色，公雞與鵝，讓我們在今天散發正能量！）」（編輯：侯家瑜）

▲陳喬恩（左）替Alan （右）許下生日願望。（圖／陳喬恩IG）