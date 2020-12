陳喬恩穿情侶裝替富二代男友慶生　「俏皮願望」笑翻粉絲

41歲的藝人陳喬恩去年在陸綜《女兒們的戀愛2》中,與馬來西亞富二代Alan(曾偉昌)擦出愛火,小倆口每逢節日也都會過透過社群平台上放閃,日前適逢Alan生日,陳喬恩除了率先幫他許下生日願望之外,2人還穿上情侶裝慶生,甜蜜模樣閃眾人。

對於許久未談戀愛的陳喬恩來說,這次大方認愛的戀情備受關注,昨(7)日她在IG上發文替男友許下生日願望:「生日快樂Alan,希望我永遠貌美如花,身材火辣、狂吃不胖、聰明可人、男朋友疼,生日願望我都幫你許好了,我好貼心。」每個願望都離不開自己,俏皮、可愛的方式獲得粉絲們喜愛:「很可以,都已經實現了」、「哈哈哈,這到底是誰的願望」、「這願望此刻開始生效了」、「這樣幫忙許願的方式我要學起來,果然是神來一筆的聰明仙女」。

值得注意的是,從Alan曬出的閃照中可以看到,他和陳喬恩分別穿上淺藍色和粉紅色的情侶裝,畫面相當溫馨,Alan也以英文寫下:「Pink and Blue, Roosters and Geese.It’s a blessed day today and let’s spread some positivity!(粉色與藍色,公雞與鵝,讓我們在今天散發正能量!)」(編輯:侯家瑜)

▲陳喬恩(左)替Alan (右)許下生日願望。(圖/陳喬恩IG)