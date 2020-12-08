第一輛國產特殊智慧車產品　「台智駕」正翻轉產業樣貌

說到台灣的自駕服務，或許可以從第一輛國產無人小巴到特殊智慧車產品開始，一群年均30歲的年輕人，創立台智駕，不到2年的時間，正一步一腳印翻轉產業樣貌，而他們究竟如和靠著自駕車服務舒緩都市交通問題？

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台灣智慧駕駛（台智駕）成立於2018年5月，短短2年的時間，便交出許多漂亮成績單，包括先後在桃園農博、台中麗寶樂園、桃園青埔機廠、台北信義路提供無人駕駛服務，累積載運57000人次旅客、運行超過18000公里，令人驚訝的是，漂亮成績單的後面，是一群平均年齡不到30歲、來自資訊工程、電子工程、車輛工程、軟體工程、機械工程、航太工程與數學等跨領域的年輕工程師，以100%軟體自行研發與整合能力，打造出妥善率高達98%的自駕車。

國產第一輛無人巴士的幕後推手：台灣智慧駕駛





談到台智駕的創立起源，催生台灣第一台國產無人小巴的關鍵人物，同時也是台灣智慧駕駛執行長沈大維笑著表示：「一切都是歪打正著。」



▲台灣智慧駕駛執行長沈大維。（圖／台灣智慧駕駛公司）

把時間回溯到2017年，沈大維當時就任的電動巴士製造商承接了桃園農業博覽會的自駕小巴專案，專案進行到一半，卻發現原先計畫合作的美國軟體公司無法提供相容於無人小巴的軟體平台，為了解決這個問題，沈大維找上擁有自駕車軟體經驗的NVIDIA夥伴一起投入軟體研發工作，花費6個月的時間，成功打造出台灣第一個國產無人小巴，遞交運載4000人次的佳績。





彌足珍貴的實作經驗，吸引中華智慧運輸協會亞太理事孫瑀的支持，創辦了台灣智慧駕駛，沈大維以1號員工身分加入，歷經2年餘的努力，團隊成員從一開始的2人新創成長為40人公司，一路走來，始終聚焦在提供可商轉的自動駕駛系統，儘管營收獲利與營運支出仍無法平衡，仍持續不斷投入資金與資源在巴士等多元載具，期望能為日益嚴重的全球交通問題盡一份心力。





從無人小巴到利基市場用車 台智駕一步一腳印翻轉未來產業樣貌





台智駕會從無人小巴這個場域開始，除與桃園農博的經歷有關，另外一個關鍵是，堅信自駕車有助於解決日益嚴重的都市交通擁塞問題。





「自駕車、無人小巴的出現不是要取代整段交通旅程，而是在特定場域（ODD）提供運輸服務。」沈大維表示，由於駕駛人的駕駛行為無法被100%的控管，因此，無論政府機關如何精進交通管理規則、或者是祭出各種優惠措施，都很難系統化的改善都市交通問題，直到自駕車服務問世，這個狀況才有望被改善。「自駕車服務不僅能從根本面的發揮交通管理效能，還能夠進一步舒緩都市交通堵塞、響應綠色運輸，我們的目標是打造適合各種交通場域使用的自駕車服務。」



▲台智駕持續不斷在無人巴士在各個場域的應用，也會聚焦在掃地車、高爾夫球車，甚至是農耕車等利基市場所需的多元載具市場。圖片來源：台灣智慧駕駛公司。（圖／台灣智慧駕駛公司）

「台智駕的自動駕駛系統符合美國汽車工程師協會（SAE）定義的Level 4，與世界一流的自駕車新創—Waymo—相比，差距也不大，但是，光只有技術可不夠，還需要來自政府與跨產業的支持，例如，透過參與經濟部工業局的『普及智慧城鄉生活應用計畫』先後在台中麗寶樂園與台北信義區提供自駕巴士接駁服務，才能夠進一步活絡整體產業發展。」除了政府政策法規的支持、資金與資源的挹注，沈大維表示，為避免整個產業花費大筆資金與資源解決邊角案例（Corner Case），例如水泥路與石頭路的定位問題，以及狹小車道的精準定位問題等，自駕車發展應該像Waymo主張的，以應用在特定場域（ODD）為主，而這，也是台智駕的努力方向。「我們是從安全與效率這兩個方向出發，尋找適合自駕車、無人巴士應用的領域，明（2021）年將鎖定大型商場、大型社區、大型醫療機構等場域，提供無人巴士服務。」

展望未來，台智駕除持續不斷深化在無人巴士在各個場域的應用，也會聚焦在掃地車、高爾夫球車，甚至是農耕車等利基市場所需的多元載具市場，理由在於：「利基市場的運輸環境相對單純、不需要顧慮行人、行駛速度不快，是典型的特定場域（ODD）應用，投入利基市場用車不僅有助於台智駕調校、優化自動駕駛系統，更有助加快自駕車商轉腳步，以及布局海外市場的速度。」關於台智駕的未來發展，沈大維如是總結。



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