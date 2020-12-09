【試駕】法式掀背佐跨界，全新Peugeot 2008不愧法蘭西人做的CUV

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先入為主總不好，全新Peugeot 2008憑實力證明法國人做的CUV，硬是能讓筆者佩服得五體皆投地。首先就從設計看，依循3008、5008而來的SUV輪廓當然被完整延續，但更緊緻的尺碼與較低位階的定位卻不以省略或陽春作對應，依然銳利的摺痕與肌理，配合不可遺忘的前後燈組獅爪印記，連同大尺寸車鼻與試駕GT版本討喜的縱向鍍鉻水箱護罩、曜石黑烤漆車頂、18吋胎圈等妝點，你一點不覺得全新2008車格小，4,300mm車長甚至予人不輸中型SUV氣勢，感性點形容之，大概就是即位獅王般意思。
比起外在銳利有神，個人傾心不已的更在i-Cockpit®座艙而來的細膩精緻，這年頭，越來越多的車載科技逐漸吃掉了營造氛圍的預算，也因此你可以發現，絕大多數的CUV座艙滿佈硬到不行的塑膠射出件，但全新2008不一樣，偌大的中控台上半全為軟質膠料所蒙覆，就連車門飾板也沒放過，構建出讓人看著摸著都心曠神怡的好質感，再加上可自由變化色彩與亮度的環艙氣氛燈，還有Peugeot從不讓我們失望的方向盤與座椅設計，記憶所及，150萬元以下的競爭對手沒人比起全新2008更具誠意。
當然教人心動的不會只有這些，超炫的QUARTZ 3D立體投影式數位儀錶不只概念宛若電影科幻，同時更清晰突顯資訊與狀態，堪稱量產世界首見，然後各式充電機制也絕對周全到令科技控喜出望外，USB、12V、USB Type-C、無線充電座(GT專屬)乃至後座雙USB，把你身上所有3C產品都拿上車，搞不好竟然還插不滿，更別說因著聰明規劃而來的寬裕車廂空間，乘坐其中很難感受侷促，加以大面積車窗與Cielo全景可開啓式玻璃車頂，更為視野帶來超越級距的開闊與明亮。
法國車討人喜歡，除卻人人看得見的設計面向，骨子裡的動感基因才是內行玩家的摯愛，關於這點，身為CUV的全新2008表現依然可圈可點，整體調性彷彿高了些的掀背車，見彎收點油都能拼得進去，然後四只車胎仍乖巧地吸著路面再悠悠的將車帶出彎，側傾存在，卻連猶疑都來不及給你，就已經沿著循跡揚長而去，簡直渾然天成。
而之所以能成就如此滑順動態，除卻設定得美妙的懸吊幾何與軟硬，輕盈的直列三缸引擎同樣居功厥偉，這具排氣量僅1,199c.c.的渦輪增壓汽油心臟不僅可帶來155bhp與24.5kgm豐沛輸出，同時還具備輕量化與小巧的優勢，於是乎重心當然可以放得更巧妙，而這也正是全新2008山路開來之所以賞心悅目的理由，再加上不高的車重以及EAT8智慧手自排變速系統，連續上坡或國道加速都游刃有餘了，遑論一般都會街區的停停走走狀態？
且至關重大的，還包含全新2008配置有極其完備的ADAS先進駕駛輔助系統，包含全速域煞到停還能再啟動的ACC主動式定速巡航、ASB主動式煞車輔助含行人偵測、LPA車道保持、SLI速率掃描辨識與HBA智慧型遠近頭燈等系統，攜手滿足了Level 2輔助駕駛條件，不僅行車更安全，長途駕馭更顯輕鬆與舒適。
於是乎喜歡全新2008，因為它幾乎給予了一切愛車者所想要與需要的環節，像是造型美學夠品味、座艙設計高質感、駕馭輔助超齊全、座艙空間夠使用且駕馭感受順手又俐落，更別說還具備低稅負(牌照稅與燃料使用費合計一年僅8,640元)與低油耗(平均15.8km/L)等經濟優勢，拿來代步再理想不過，作為彰顯型格的魅力配件亦順理成章。
而國內CUV於全新2008加入後，也因而填補上品味與時尚面向的空缺，現在你想要一輛個性化同時不落俗套的CUV，自此有了更理所當然且品味獨具的選項。