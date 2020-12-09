創見未來全能電旅 Audi e-tron 304萬元起正式上市，開創四環品牌純電新紀元

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對台灣奧迪而言， 打造e-tron純電生活圈是品牌電動車發展策略的目標，台灣奧迪總裁Matthias Schepers提到：「順應全球汽車產業邁向純電化的發展趨勢，我們更以「Future is an Attitude 」前瞻性思維推動台灣電動車發展，未來我們不僅將持續引進更多純電車款，並且會與各界密切合作打造電動車友善環境，一方面促進台灣環境永續的發展，並且進一步打造台灣科技智慧城市的願景。」
「在Audi，設計是購買的首要考量，電動車正在改變未來汽車設計的趨勢，正如同我們賦予e-tron 的Audi e-design 創新設計」，Audi 設計總監Marc Lichte 明白指出。Audi e-design 的核心精神在於 “好的設計基礎關鍵在於比例”，對於Audi 設計團隊來說，e-tron 電動車是能夠創造出黃金比例所夢寐以求的最佳技術平台。
Audi e-tron 外觀造型採用獨特創新的雙層設計概念，搭配四環休旅家族最重要的設計DNA，如單體式水箱護罩、流線楔形車頂等元素，其車頭前方特別保留單體式水箱護罩，目的在於延續Audi 早已深植人心的品牌設計精神，雖已不具備以往的散熱功能，但透過巧妙運用不同顏色的點綴，反而突顯出電動車獨有的設計元素，讓人很清楚就辨認出這是一部百分之百的Audi。
當引擎蓋下不再有引擎和其他周邊零組件後，A柱的位置明顯向前移動延伸；而受惠於電池模組平整地設置在底盤上，可讓底盤軸距得以最大化並將座艙尺寸放大，向外擴張的巨大車輪、更小的懸垂點及全車整體的配重更趨平均，這些設計上的全新比例，定義了電動車獨有的特徵，同時開創純電車款設計美學新高度。
全新Audi e-tron匯集多項智慧新科技，其中造型最吸睛的即是首次搭載於量產車型的全數位虛擬後視鏡 (Audi Virtual Exterior Mirror)，其整合高動態成像技術 (HDR)、環景攝影機與感測器，能於不同天候與各式駕駛情況，如高速行駛、轉向或停車狀況時，捕捉拍攝畫面，讓駕駛者可透過內建於車門上的OLED螢幕，直接以多點觸控方式來放大、縮小或調整影像的角度；此外還可根據三種不同模式包含：高速公路、過彎以及停車三種使用情境進行切換和設定，讓駕駛可更輕易全方位掌握車輛死角。
而全數位虛擬後視鏡不僅造型前衛，相較於配備傳統後視鏡的車型，體積可更為縮減，除了車寬可減少15公分，亦可有效減少風切噪音及降低風阻，為Audi e-tron | e-tron Sportback 分別造就出傲視同級豪華休旅的0.27 Cd和0.25 Cd超低風阻表現；透過極佳的空氣動力學設計，不僅可有效減少行駛過程中的耗電量並提升續航力表現，還能有效改善風切噪音及增進車室寧靜度，同時保有過往收折的功能，無需擔心意外擦撞造成的損傷和高額修繕費用，帶來更舒適便利且安心的乘車體驗。
Audi e-tron搭載直覺化智慧操作介面「12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus」與中控雙層高畫質觸控螢幕，融合仿效遊艇操縱桿設計的懸浮造型排檔頭，整體搭配刻畫強烈高科技氛圍，而車室座艙受惠於底盤軸距達2,928 mm 及後座平整化設計的優勢，前後座皆擁有寬敞的駕乘空間，延伸至後行李箱容量，在標準乘坐模式下，Audi e-tron | e-tron Sportback 後行李箱分別擁有 660公升與615 公升置物空間，而後座椅背傾倒模式則可擴充至1,725公升與1,665 公升，同時車頭也額外提供60 公升的承載空間，提供實用的空間機能性。另外全車系皆標準配備齊全的智慧安全駕駛輔助系統，集數位化、實用機能與智慧科技於一身，這些優勢都讓Audi e-tron 成為一部能滿足每天日常通勤需求的豪華電動休旅車，同時滿足消費者多元化休閒生活的用車所需。
車系編成方面，Audi e-tron | e-tron Sportback 均提供55 quattro及50 quattro 兩款動力選擇，其純電動力系統透過總輸出功率分別達300 kW 和230 kW的雙電動馬達模組，並融入四環最純粹品牌DNA的電動化quattro 恆時四輪傳動科技，不僅傳輸效率更高、動態反應更快，整體加速與操控表現也具備優異水準。在雙電動馬達的加持下，50 quattro 車型可輸出313 PS及664 Nm最大扭力表現，0~100 km/h加速只需6.8秒；而55 quattro 車型更具備408 PS及664 Nm扭力峰值，僅需5.7秒即可完成0~100 km/h 加速衝刺。
Audi e-tron搭載嶄新的電動化quattro恆時四輪傳動系統，不僅具備過往在各式地形上優異的牽引力和動力傳遞，受惠於純電動力平台的優勢，能夠更敏捷地在前後車軸之間調整出最佳化的驅動扭力分配。在一般的道路行駛模式下仰賴後軸電動馬達的動力輸出，以維持最佳的電能效率使用。除此之外，Audi e-tron全車系標配獨立五連桿式跑車化氣壓式懸吊系統，駕駛者可透過Audi Drive Select 可程式車身動態系統切換七種不同阻尼與車高設定，並依據道路狀況、行車速度與駕駛偏好等因素調整車身高度，使其能因應各種地形、天候狀況，展現傑出的操控及動態反應。
傳承四環品牌百年造車工藝，除高效率純電動力系統之外，Audi e-tron更搭載多項創新科技，設置於座艙下方平整的水冷式高容量鋰電池組，可分別儲存71 kWh (50 quattro) 與95 kWh (55 quattro) 總電量，同時保持在396 V定額電壓下穩定運作，讓Audi e-tron 能穩定維持高效的高原式充電曲線，並以最高達150 kW的充電功率覆蓋大部分充電過程，0 ~ 80% 僅需約30分鐘，充電10分鐘即可行駛約115公里，提供絕佳優勢並大幅減少充電所需時間。此外Audi e-tron 先進的熱能管理系統，透過內建的加熱幫浦可有效運用高壓電模組運作時所產生的熱能，確保電池壽命以及可重複充放電的效能。
在電動化quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與最新電能回充科技相互輔助下，當駕駛者鬆開加速踏板讓車輛依慣性滑行時，可同步透過方向盤後方撥片或MMI觸控回饋操作介面上設定三種不同的能量回收模式，而先進的溫度管理系統還可靈活運用高壓電池的廢熱對車室內部空間進行加熱和空調調節，最多可使續航里程提升多達10%。依據WLTP 測試之數據，搭載71 kWh 電池組的Audi e-tron Sportback 50 quattro車型，單次續航即可達到347公里 的水準，而搭載95kWh 的Audi e-tron Sportback 55 quattro 車型，單次續航里程共可達到446公里。
為有效降低Audi e-tron 車主的里程焦慮，台灣奧迪致力打造電動車友善的純電用車環境，自去年起即超前部署，積極佈局多元化充電網絡共同打造便利純電生活圈。台灣奧迪針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向的充電服務，整合多方資源以尋求最適合台灣電動車車主的充電環境，不僅僅為了滿足Audi e-tron 車主充電需求，更希望能推動台灣電動車市場的整體發展。
在「家用充電服務」方面，Audi 選擇與台灣本土公司Noodoe(拓連科技)合作，借重Noodoe在北美設立充電站數年所學習到的經驗跟技術，並結合對台灣的居住環境的了解，打造「Audi x Noodoe Home Check行動安裝管理平台」；透過流程的整合，消費者可以預先進行線上評估，協助消費者在購買Audi e-tron 之前，事先判斷住家安裝充電樁設備的可行性，並且協助續的社區管委會協調、實際安裝至社區內的智慧電能管理系統等前置作業等，Audi 前線業務人員與Noodoe 將會為車主一同把關所有流程細節，藉由貼心完善的一站式服務，大幅減輕車主安裝家用充電樁的煩惱與時間成本。
「目的地充電服務」方面，Audi e-tron的充電規格除可相容全台近千座的公共充電裝置外，台灣奧迪更與Noodoe (拓連科技) 與華城電機合作，透過策略聯盟串聯Noodoe EV環島充電網 及華城電機旗下EValue 充電據點，鎖定全台百貨公司、飯店停車場等場域以及相容近千座公用充電站，滿足Audi e-tron車主日常通勤、假日出遊及環島長程旅行等多元化充電需求。
至於「高效充電服務」， 台灣奧迪再度聯合新充電合作夥伴EV OASIS 加入Audi 充電服務行列中。EV OASIS目前已於新竹湖口交流道，與台南交流道旁提供120 kW快速充電站服務，並且將於明年擴增至少5個快速充站點，包含台北、苗栗，台中，彰化以及嘉義。EV OASIS拓點之餘也規劃使用綠色能源為電動車充電，更加友善我們的環境。
為進一步滿足車主對於高效充電站的需求，台灣奧迪也在五大都會樞紐地區的原廠授權展示中心設置「Audi極速充電站」，初步規劃了Audi內湖、Audi濱江、Audi新莊、Audi新竹、Audi台中及Audi 高雄六個經銷據點，皆設置高達180 kW的高效充電服務，充電10分鐘即可滿足約100公里行駛里程的電力所需，更能輕鬆且快速開啟下一趟旅程。而台灣奧迪同時宣布「Audi極速充電站」將開放給適用相同規格的電動車主使用，充電費率以NT$ 12 / kWh進行收費，期盼帶領更多消費者迎接嶄新純電行車生活。
此外台灣奧迪也攜手Audi極速充電站合作夥伴飛宏科技公司，以及瑞典工業設備領導品牌ABB，再加上以光電及能源科技研發工程人士所組成的專業綠能團隊 - 東陽能源科技公司，共同與多個政府機關接洽，期盼透過合作方式計畫設立高效充電示範站，結合便捷的地理位置優勢，讓純電生活據點網絡更加緊密，並於Audi e-tron 上市之際，同步推出「純電生活方案」：
【Audi e-tron 純電生活方案】
| 方案名稱
| 內容
| 家用充電
| 購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器
| 目的地充電
(自車主交車日起算)
| 可免費12個月使用Noodoe EV環島充電網服務
| 台灣奧迪提供3800元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下EValue 充電據點或EV OASIS旗下充電裝置 (兩品牌充電服務二選一)
| 高效充電
| 車主享有2萬元高效充電基金，可於全台6座「Audi極速充電站」進行使用
| 註：如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供2倍之目的地充電補助金與高效充電基金
迎接電動車時代，全能電旅Audi e-tron | e-tron Sportback 正式在台上市，為了給予消費者安心的購車保障，除提供全車5年或10萬公里原廠保固之外，同時針對電動車的核心零件「鋰電池」模組，台灣奧迪亦提供8年或16萬公里保固，確保在保固期間內維持70%以上電池效能。為了消除車主對於電動車款日後維修保養的顧慮，台灣奧迪也為Audi e-tron專門成立電池維修管理中心，嚴格控管後續的售後服務品質及強化維修能量，提供安心的購車保障。
台灣消費者對電動車接受度日益升高，Audi e-tron | e-tron Sportback 50車型於預售期間即獲得消費者熱烈迴響，首波配額搶先完售，為感謝消費者支持，台灣奧迪於上市期間針對Audi e-tron 推出全新車型e-tron 55 quattro advanced ，提供消費者更豐富的車型選擇。另於上市期間針對Audi e-tron 50 quattro S line、e-tron 55 quattro advanced及Audi e-tron Sportback 50 quattro S line等三款車型推出限量購車禮遇，訂車即可免費升級「全數位虛擬後視鏡套件」或「舒適套件」的專屬優惠 (二種套件擇一)。
全新Audi e-tron 將於本周末起陸續進駐Audi全台授權展示中心，敬邀喜愛四環純電休旅的消費者親臨鑑賞，即刻開啟屬於您的純電生活！如欲了解更多詳細Audi e-tron產品資訊與充電相關服務，可造訪官網或洽Audi全台授權展示中心。
【The new Audi e-tron建議售價】[1]
| Audi e-tron 50 quattro S line
| NT$ 304萬元
| Audi e-tron 55 quattro advanced
| NT$ 325萬元
| Audi e-tron 55 quattro S line
| NT$ 343萬元
【The new Audi e-tron Sportback建議售價】[2]
| Audi e-tron Sportback 50 quattro S line
| NT$ 318萬元
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S line
| NT$ 357萬元
【The new Audi e-tron純電科技】- 影片連結
Audi e-tron Sportback 動能回收 - https://youtu.be/ciyC5bKHmaU
Audi e-tron Sportback 全數位虛擬後視鏡 - https://youtu.be/QL_1DdKwGZ8
Audi e-tron Sportback 充電效能表現 - https://youtu.be/anwF9WnISGM