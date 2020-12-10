修憲論壇／推動憲政改革　林飛帆：朝野必須合作

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林飛帆表示，廣義的憲政改革，實際上包括了很多的不同路徑跟層面，修憲等方式應該是被當作憲政改革的其中一個方法或手段，不用特意排除或是認為哪一個方式比較有效。對於經民聯智庫發言人賴中強在發言中指出，如果現階段修憲能夠達成讓台灣朝向健全的憲政體制邁進的結果，林飛帆同意，我們也應該朝這個方向去尋求；如果以制憲的方式進行，也有可能達到類似的效果，也不用刻意去排擠。
對於修憲、制憲，林飛帆認為，如果放在「憲政改革」的框架下，應該理解最重要的核心精神為兩大方向：凝聚台灣的國家意識、找到符合台灣現階段適合的中央政府體制與憲政制度。現時很多年輕人關心是否能夠修憲，或是有無制憲的可能，但林飛帆指出，修憲或制憲真正的核心應是在重新形塑、凝聚台灣這個國家認同與國家意識。
林飛帆表示，修憲或是憲政改革過程中碰到最直接的問題，就像蔡總統於論壇致時中提到的，必須要有朝野、世代合作。林飛帆指出，朝野必須要對台灣主權範圍有共識，將台澎金馬視作一個命運共同體，或是在現行的體制範圍，將台澎金馬作為一個有效的統治領域，在這樣的基礎之上，發展新的國家認同。林飛帆強調，如果沒有這樣的共識，將很難推進修憲、制憲的議程。
林飛帆指出，不論是修憲還是制憲都勢必要經歷朝野合作，甚至是跨世代合作。過去這段時間可以觀察到，光是在修憲的議題上，執政黨與在野黨在部分的意見尚有所分歧，例如在中央體制上的的廢除考監問題、或是公民權下修18歲。
在這 2 大議題中，林飛帆認為，18歲公民權相對而言是朝野較有共識、最有可能推進的議程。不過，在這些議程上也觀察到，部分在野黨或許還有所猶豫，不見得願意與執政黨一同合作推動憲政改革。在這樣的現實情境下，林飛帆指出，在野政黨無法就民間廣泛接受的議題與執政黨合作推動議程，在若干門檻上討論制憲或是修憲將會非常困難。
對於經民連智庫召集人賴中強提到的國會簡單多數決「科索沃模式」，林飛帆回應，民進黨雖然現在於國會為多數，但想要啟動修憲的議程仍要跨過若干的高門檻，包括現在的修憲方式，因此找到朝野在制度底下達成的共識，需要的是非常強大的社會基礎，也是現在最需要去努力的方向。
林飛帆強調，如果沒有一個強而有力的社會基礎去推動超越朝野的合作，那憲改的議題回到國會的程序中，很有可能仍然難以達成。修憲或制憲最關鍵的要素應該是形塑國家、凝聚台灣，但部分在野黨對於國家的想像與民進黨確實還有很大的差距，因此如何在這樣的情況下如何推動修憲或制憲，還是有很大的困難，希望未來能夠有一個台灣作為一個主權國家，超越朝野、跨越世代的修憲／制憲議程。
林飛帆指出，今日除了是世界人權日，同時也是美麗島事件40週年。美麗島事件代表台灣民主化一個關鍵轉捩點，從 1947 年中華民國體制到美麗島事件過後，現在的台灣與中華民國台灣，已經和過去有相當程度的不同，這也是思考朝野共同合作推動修憲的原因。林飛帆表示，倘若還有部分政黨仍抱守著 1911 年的中華民國的想像，將無法進行修憲議程。
國家政策研究基金會特約員楊植斗在發言時，針對林飛帆提出質疑，問道「出來宣布獨立比較實際，還是靠著公投下修門檻比較容易，如果台派因為這樣去罵蔡英文，對蔡英文也不公允」。針對楊植斗的問題，林飛帆在Q&A環節回應，制憲與修憲的討論是有關憲政制度的變革，確實應該審慎的態度面對，雖然（楊植斗）很多論點無法苟同，但不論修憲制憲都是憲政制度變革的討論，核心問題應該是形塑國家共同體的過程。而這一個共同體凝聚的過程要透過修改現在的憲法，還是增修條文、制定新憲法都是在「確立國家界線邊界」、凝聚國家共同體之後的問題。