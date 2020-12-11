名家論壇》姚孟昌／追求新憲，就是為要落實國民主權！

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依筆者之見， 此台灣共識應以事實與憲政原理為基礎。包括以下幾點：
1. 憲法是國之大法且為全民所共有，各政黨在討論新憲過程中即便政見不同，主張各異，態度都必須嚴謹認真。推動新憲不是用來實現政黨意志，更非黨同伐異的手段。倡議新憲為要回應人民需要，新憲內容也須符合普世價值與時代精神。
2. 憲法正當性與規範效力源於人民。無論修憲或制憲、體制內或體制外， 新憲皆須經由人民全體決定。
3. 自1949年開始， 兩岸分屬不同憲政秩序乃是不爭的事實。唯有台灣兩千三百萬人民才擁有變動台灣憲政秩序的權力，各國均須尊重台灣人民的自決權與主權。
4. 正如同美國開國先賢John Adams 提醒，憲法是由一群擁有信念與道德的人民所制定，也是由一群有同樣信念與道德的人民所保有守護。人民是憲法的主人，當人民行使制憲或修憲權力時，僅受公民理性與憲政原理的約束。正如大法官會議在釋字第499號所宣示的原則：「無論修憲與制憲，程序上必須公開、透明與合乎民主程序；內容不得違反自由民主憲政秩序的根本原則，諸如國民主權、人性尊嚴與基本權利至上、權力分立制衡原則等。」
5. 人民選出的代表，無論是總統或是立法委員，他們既然承受人民付託，自有竭力促成人民意志得以充分實踐的責任。無論人民選擇是以修憲或是制憲方式建立新憲，政府皆應積極協助而非消極看待甚至是阻礙人民權力行使。
6. 台灣現行憲政體制，人民與朝野政黨均認為有修改之必要。既然如此，政府與政黨應負責任地協助人民凝聚共識，盡量擴大變動現行憲法的社會基礎，蓄積更大的政治動能。
以上六點應是全民基本共識。無此共識，制憲或修憲主張均為虛言。甚至連維持現行憲法的運作都會有困難。
在立法院啟動修憲程序之前， 筆者想請教朝野政黨與立法院諸位委員幾個問題：
1. 現行憲法是否經由台灣人民的認可？其民主正當性的基礎為何？ 事實上，這部憲法未曾取得全體台灣人民複決認可，其制定與增訂也非以兩千三百萬人為訴求，凡此均違反民主憲政的基本原則。舊憲法的民主正當性既然不足， 唯一能夠解決的方法就是由台灣人民透過民主程序，創造新憲法。筆者再次強調，制憲或修憲均是手段，目標是讓台灣人民擁有一部他們所認可的新憲法。
2. 立法院的「修憲委員會」對於憲法修改是否會限定範圍與體例？若修憲範圍自我設限，以致於無法滿足人民對於新憲的期待時，豈不是又被譏為「鳥籠修憲」？
再者，若修憲體例仍以不合比較憲法原理的台灣特有之「增修條文」模式進行，不啻宣示戒嚴時期老法統的幽靈仍在當前國會作祟。以「公民權行使年齡下修」為例， 朝野政黨即使堅持修憲，應該是要從修改憲法本文著手，而非僅在「增修條文」增補。原先規定修憲程序之憲法第174條之所以被取代，係因國民大會已不存在。憲法修正案之提出改由立法院行使， 修憲案複決責由人民投票決定之。唯《憲法增修條文》第12條並未規定不得修改憲法本文。未來即使要進行修憲，也應回歸在憲法本文中修改。
3. 現行憲法除了未禁止修改憲法本文，也未禁止人民行使修憲權。憲法第2條揭示主權屬於全體人民所有，制憲權既然是國民主權行使的形式之一，人民當然可以制憲方式獲得新憲法。因此，若有人反對制憲此一選項時，筆者想請教他們反對理由為何？是因為憲法老師不同意、立法委員不同意、朝野政黨不同意、大法官不同意還是現行憲法不同意？ 或是根本就是反對者欠缺對於國民主權原則的正確認識所致？
台灣人民追求制定一部新憲法的過程，就是凝聚國家意識、實踐國民主權以及形塑國家新面貌與台灣新民主的過程。筆者相信社會大眾更多的參與及討論是必要的。有很多朋友一直強調，制憲不可行，修憲才不會激起社會對立，才不會碰觸到更改國號與領土變動的問題，更不會引發外部介入的危機。我想他們是過慮了。 新憲能否建立的最大關鍵在於人民意志，在於台灣人民是否認知到他們是國家的主人也是憲法的創造者。若人民能覺悟到：「憲法是為人民而存在，不是人民為憲法而存在。」 的真諦，那麼新憲法的建立將會是水到渠成。
●作者：姚孟昌／輔大法律系助理教授
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