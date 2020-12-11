Kymco KRV售價揭曉，KRV ABS版112,800元、KRV TCS版123,800元

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KRV實際售價也讓各界熱議，多家媒體開設線上民調反映大家預期的車款售價，大量的KRV社群開版招攬車迷，售價尚未公布，Kymco經銷通路已經收到許多KRV訂單，新車尚未上市就相當轟動。
Kymco於12月11日正式宣佈KRV售價，KRV ABS版為112,800元、KRV TCS版為123,800元，上述價格不含牌險。特別的是，KRV是七期環保車款，消費者還可享環保署汰舊換新3,000元補助，購車優惠最高36期分期、零元交車、分期零利率。KRV預購起始日Kymco將在官網進一步公告。由於消費者在網路上紛紛表示希望舉辦試乘會，Kymco計畫先在2021年新北工商展覽中心舉辦的TAIWAN MOTORCYCLE SHOW國際摩托車暨用品展售會上讓KRV在車展上與車迷第一次接觸，並計畫在車展上公告消費者試乘活動日資訊，屆時可讓廣大車迷體驗與AK 550相同的獨立式搖臂與PTM傳動系統，KRV如何完美達成騎士最嚮往的人車一體感受。
隨著價格公布，KRV更詳細的配備特色也在官網上曝光，KRV搭載全新開發的175cc 4V水冷引擎，最大馬力17.03ps(@8000rpm)、最大扭力1.58kgm(@6500rpm)來自於KRV應用TKE高紊流燃燒科技(TURBULENT KINETIC ENERGY)，讓扭力在4000-8000轉保持高原狀態的扭力曲線，動力輸出源源不絕，藉由紊流動能，加大馬力輸出、高校燃燒、大幅降低排汙! KRV兩款版本的配備比較表，也在官網做詳細的介紹，歡迎有興趣的消費者關注 WWW.Kymco.COM.TW。