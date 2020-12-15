特企／賀寶芙線上健康巡迴之旅　提升國人對營養問題認知

知名全球營養領導品牌美商賀寶芙攜手台北市美國商會「零售委員會」舉辦「賀寶芙線上健康巡迴之旅暨美國商會2020年公民健康論壇」, 旨在鼓勵國內各個社群追求優質營養和良好的生活習慣, 賀寶芙營養學院院長David Heber博士在會中主講《免疫、肥胖和運動：2020年為我們上的一課》。活動由臺灣肥胖醫學會（TMASO）和台灣運動營養學會（TSSN）共同主辦， 國健署王英偉署長、體育署副署長林哲宏蒞臨會場發表演講, 吸引逾200名醫學專業人員、醫師、決策者、學術界人士和研究人員共襄盛舉。

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國健署長王英偉博士表示: 國健署歷年已把肥胖防治、均衡飲食、健康體能促進，作為「健康生活」的主要政策方針，透過今年全球新疫情危機，更突顯國健署在這方面的努力有顯著的回報，幫助台灣在國際防疫舞台發光發熱。

體育署副署長林哲宏博士指出: 體育署針對新冠肺炎影響所帶來的運動新生活做了多項規劃，結合跨部門邀集產、官、學、民、媒體界代表，強化我國運動與健康政策推動實力。此外, 許多科學實證顯示健康活躍的運動生活能有效提升國民健康，亦即是一般民眾能理解的抵抗疫情的能力，規律的活躍生活在這個疫情時代尤為重要。





「賀寶芙線上健康巡迴之旅暨美國商會2020年公民健康論壇」的討論主題還將包括2020年賀寶芙優質營養迷思問卷調查的結果*，該調查發現台灣98％的醫療專業人員（HCP）認可營養諮詢的重要性，而98％的受訪者則認為均衡營養「極為重要」。至少有三分之二的醫療專業人員認為，與年齡較大的族群相比，千禧世代的消費者（24-39歲）對營養知識的了解明顯較少。另外還有一個明確的跡象（接近80％）顯示，醫療專業人員要求營養公司在向大眾傳播營養知識方面扮演更重要的角色。





台灣賀寶芙(股)公司台灣分公司 總經理暨台北市美國商會「零售委員會」共同主席陳昭良表示：「這些發現加強了我們與營養專家合作透過如賀寶芙亞太線上健康巡迴之旅這樣的平台對社會大眾進行營養教育的承諾，我們能夠透過產業論壇和講座來分享和交流獲得科學實證的營養知識 ，並支持社區中其他與營養相關的行動計劃。透過這項調查，我們能夠發現台灣普遍存在的營養迷思，可幫助醫療專業人士為其服務的病患提供更好的營養諮詢建議。





台灣運動營養學會黃國晉理事長表示: 台灣進入已開發國家，早已不再擔憂飲食缺乏的問題，進而對於增強體能與運動塑身的渴求，逐漸成為社會主流，我們身為運動營養學術專家，更應參與像這樣的產官學學術研討會，響應國健署和體育署的健康體能促進之國家政策！至誠銘謝美國商會和美商賀寶芙公司能促成這次學術饗宴：免疫、肥胖和運動！





臺灣肥胖醫學會楊宜青理事長表示: 「促進肥胖預防及治療之研究與發展之目的」是我醫學會首要展望，這次大會與台灣運動營養學會、美國商會等跨領域結合，談到醫學界都很關切的免疫科學，甚至透過控制肥胖和積極的健康生活習慣，能提升身心健康保護能力，這個認知在此疫情時代尤為重要！





賀寶芙優質營養所推出的「優質營養動起來」廣宣活動與公司成立40週年的慶祝活動同步於亞太地區的14個市場舉行，包括澳洲、柬埔寨、香港、印尼、韓國、日本、澳門、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南。活動包含多元豐富的內容，旨在使我們的獨立健康事業會員、顧客和社區在經過幾個月的休養生息之後重現活躍風采。





美商賀寶芙股份有限公司 Herbalife Ltd. (NYSE:HLF)

創立於1980 年，美商賀寶芙為全球營養品公司，以優質的營養產品和個人創業商機改善人們的生活。賀寶芙的優質產品奠基於卓越科學基礎，藉由遍布全球逾90國的賀寶芙獨立健康事業會員專屬銷售，以一對一諮詢與社區支持，鼓勵消費者擁有更健康活躍的生活型態。透過消除飢餓的全球計畫，賀寶芙致力於提供全球各地社區營養與教育。